Contracte pe 49 de ani pentru noile investiții ale OMV Petrom – CEO

Complexul Energetic Oltenia (CEO) va încheia contracte pentru dezvoltarea viitoarelor parcuri fotovoltaice. Se are în vedere semnarea de contracte pentru dreptul de superficie între CEO și trei societăți care vor construi parcurile parcuri fotovoltaice.

Acestea sunt: Parc Industrial Rovinari Est, Solarist Tismana 2, Parc Industrial Tismana 1. Firmele au fost înființate împreună cu OMV Petrom. Contractul de superficie va viza un teren de aproape 60.000 de metri pătrați pentru trasee de cabluri, linii electrice și stația de delimitare. Contract de superficie va fi încheiat pe 49 de ani cu prelungire pe 49 de ani. Un al doilea contract de superficie vizează stația de ridicare comună. Durata contractului de superficie va fi tot de 49 de ani, cu prelungire pe încă 49 de ani. Pretul superficiei va fi impozitul pe teren stabilit de consiliul local din zonă, plus o marjă de profit de 10%.

Al patrulea parc fotovoltaic va fi la Ișalnița

CEO va construi, în parteneriat cu OMV Petrom, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală de 450 MW. Investițiile totale se ridică la aproape 400 milioane de euro, iar prin punerea în funcțiune a celor patru parcuri, puterea instalată de energie solară a României crește cu 30%. Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Ișalnița, Tismana, Roșia și Rovinari, pe amplasamente ale unor foste exploatări miniere operate de CE Oltenia (depozite închise de zgură și cenușă, respectiv halde interioare).

Proiectul va fi dezvoltat prin intermediul a patru entități juridice separate, într-o structură de participație de 50% – 50%. Intenția este ca energia electrică produsă să fie vândută de aceste entități către cei doi parteneri, în proporție egală. Pe lângă aportul celor doi parteneri, parcurile fotovoltaice vor beneficia de finanțare din Fondul pentru Modernizare în proporție de 70% din valoarea investițiilor, precum și din alte surse.

Licitații în derulare

Cele 4 companii de tip joint-venture controlate în proporții egale de către compania de stat CEO, cel mai mare producător de energie pe cărbune din România, și OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței, gaze și carburanți din țară, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, au lansat licitația de contractare a lucrărilor de construire a unui număr de 4 parcuri fotovoltaice, cu putere însumată de peste 450 MW, proiecte prevăzute de planul de restructurare și decarbonare al CEO.

Procedura are drept țintă selectarea de contractori pentru proiectarea, achiziția, realizarea, punerea în funcțiune, operarea, mentenanța timp de 3 ani și predarea centralelor fotovoltaice menționate, care urmează să fie ridicate pe depozitele de zgură și cenușă ale sucursalelor energetice ale Complexului, precum și pe haldele sucursalei miniere. Licitația vizează astfel atribuirea de contracte pentru construirea parcurilor fotovoltaice Ișalnița (putere instalată minimă de 85 MW, cost estimat de 69,57 milioane euro plus TVA), Rovinari Est (110 MW și o stație de transformare 400/110 kV, 103,67 milioane euro plus TVA), Tismana 1 (123 MW, 100,28 milioane euro plus TVA) și Tismana 2 (131,67 MW, 101,12 milioane euro plus TVA). Parcurile vor trebuie proiectate pentru o durată de viață minimă de 25 de ani.

