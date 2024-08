Turiști polonezi, încântați de Transalpina!

Un grup mare de turiști polonezi s-a aflat zilele trecute în Gorj. Turiștii au vizitat Transalpina și s-au declarat încântați că au ajuns în munții Gorjului. Peisajele le-au tăiat răsuflarea polonezilor.

„Zilele trecute am făcut o excursie cu ATV-urile si UTV-urile alături de un grup de polonezi, pe drumuri de munte, nu prea umblate de pasul oamenilor. Am ponit de la Cetina Rânca către Strategica, sora Transalpinei către Cheile Oltețului.

Așadar am plecat la ora 11.00 din Rânca și ne-am întors seara undeva în jurul orelor 21.00. Dacă tot am avut aparatul foto, am surprins câteva cadre din minunatele locuri în care ne-am oprit pe alocuri. Experiența e una pe măsură, merită din plin, aveți ce povesti celor de acasă. Și …. pe urmă mai vreți!”, conform unei postări a lui Adrian Ionuț.

