Manifestări dedicate includerii Ansamblului „Calea Eroilor” în Patrimoniul Mondial al UNESCO

La finalul acestei săptămâni sunt programate manifestări dedicate includerii Ansamblului „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, în Patrimoniul Mondial al UNESCO.

Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” invită publicul să participe la manifestarea culturală „One Step to Infinity. Brâncuși – UNESCO 2024”, care va avea loc în data de 28 iulie. Evenimentul marchează un obiectiv de importanță națională: înscrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, realizat de Constantin Brâncuși în Târgu Jiu, în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia finală și anunțul oficial vor fi făcute în 28 iulie, de către Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO, întrunit la New Delhi, în India. La New Delhi se va afla și o delegație din partea Primăriei Târgu Jiu.

Programul manifestărilor

Programul manifestărilor va debuta duminică, la ora 10,00, în Parcul „Coloanei Fără Sfârșit”, cu un spectacol susținut de Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, din cadrul Școlii Populare de Artă „Constantin Brâncuși”.

De la ora 13.00 va avea loc vernisajul unei expoziții de artă contemporană, la Galeriile de Artă din Târgu Jiu. Vor fi prezentate lucrări realizate în cadrul Simpozioanelor „Constantin Brâncuși”.

De la ora 14,00 este programată dezvelirea busturilor soților Arethia și Gheorghe Tătărescu, în Parcul „Arethia Tătărescu”. Tot aici va putea fi vizionată și o expoziție de documente legate de numele celor doi, respectiv fostul premier al României, Gheorghe Tătărescu, originar din Gorj, și soția acestuia, Arethia Tătărescu, președinta Ligii Femeilor Gorjene, cea care l-a convins pe sculptorul Constantin Brâncuși să realizeze Ansamblul „Calea Eroilor” la Târgu Jiu.

De la ora 15.00, va avea loc un alt vernisaj, respectiv al unei expoziții de fotografie și documente aparținând Soranei Georgescu-Gorjean, fiica inginerului care a lucrat la Coloana Fără Sfârșit. Locul de desfășurare a evenimentului va fi Cula de pe Digul Jiului.

De asemenea, de la ora 19.00, sunt programate în Parcul „Coloanei Fără Sfârșit” 4 spectacole susținute de:

Ansamblul Artistic „Doina Gorjului”,

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”,

Orchestra Simfonică București,

solista Irina Baianț,

un spectacol multimedia cu drone.

Citește și: Complexul Energetic Oltenia dă 300.000 de lei pe apă minerală