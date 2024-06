Expetiză pentru lucrările care au mai rămas de executat pe Transalpina

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va stabili cu ajutorul experților lucrările care mai sunt necesare pentru a finaliza cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina.

Conform reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, se va apela la o firmă de specialitate pentru o evaluare complexă a șoselei și a lucrărilor care au fost executate de către primul constructor. A fost nevoie de un proces și de o decizie a instanței de judecată pentru ca șoseaua să fie preluată din nou de către CNAIR. Astfel, după executarea expertizei se va face o evaluare și se vor stabili sumele necesare pentru a pune la punct șoseaua pe întreg traseul cuprins între Rânca și Obârșia-Lotrului. De altfel, la Obârșia chiar mai este de asfaltat o porțiune din DN 67 C care leagă județul Gorj de Alba.

Elemente protecție pentru Transalpina

Până când va fi gata evaluarea, Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu va crește siguranța pe cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina. Se are în vedere montarea de parapet cu cablu pe mai multe tronsoane unde este necesară protejarea participanților la trafic. Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, a declarat că șoseaua se află de acum în administrarea drumarilor, după ce a fost preluată de la constructor, în urma unei decizii a instanței de judecată.

Prin urmare, vor putea avea loc intervenții punctuale de-a lungul traseului cuprins în special între Rânca și Obârșia-Lotrului, respectiv în zona de creastă. Aici este nevoie și de cele mai multe intervenții pentru asigurarea protecției. „Se va interveni pe anumite zone pentru a monta parapet cu cablu. Am mai montat și în alte zone și este un echipament care se instalează foarte bine. Sunt elemente care asigură protecția participanților la traficul rutier de pe Transalpina. Oricum sunt instituite câteva obligații legate de program și limita de tonaj”, a menționat Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Obiectiv turistic foarte căutat

Transalpina (DN 67C) este un drum național din Munții Parâng, în Carpații Meridionali. Este cea mai înaltă șosea din România, având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele (la 2.145 m). Drumul face legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba. Fiind un drum montan, este închis pe perioada iernii.

Transalpina străbate patru județe – Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba. Traversează Munții Parâng de la sud la nord, altitudinea cea mai mare având-o pe o porțiune de aproximativ 20 de km, în județele Gorj și Vâlcea. Se prezintă ca o „șosea de creastă”, trecând la mică distanță de vârfurile Dengheru (2.084 m), Păpușa (2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m) și Muntinu (2.062 m).

Transalpina este un drum spectaculos care trece prin nori. Rivalizează cu Transfăgărășanul în ceea ce privește peisajele. Transalpina găzduiește an de an etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă, care a avut deja o etapă la finalul săptămânii trecute, sau ale Campionatului Național de Drift, dar și ale Turului Ciclist al României. Sute de mii de mașini tranzitează șoseaua an de an.

