Secțiile de votare din Gorj au fost luate cu asalt de la prima oră

Gorjenii s-au trezit de dimineață, să meargă să voteze la alegerile locale și europarlamentare şi au luat cu asalt secţiile de votare.

Un număr de 288.323 de persoane cu drept de vot au fost înscrise pe listele de la secțiile de votare din județul Gorj. Din total, 75.593 de persoane cu drept de vot au domiciliul în Târgu Jiu. Potrivit prefectului de Gorj, Virgil Drăgușin, din totalul alegătorilor, 150.367 sunt din mediul rural, iar 137.928 din cel urban. În total, în cursa electorală au intrat 4.949 de candidați de la 19 formațiuni politice.

Pentru primării au candidat, în total, 304 persoane și 4.354 au candidat pentru posturile de consilieri locali. La nivel județean au fost înființate 334 de secții de votare, 58 dintre acestea fiind în municipiul Târgu Jiu. În total, au fost tipărite aproximativ 1,5 milioane de buletine de vot pentru ambele alegeri, existând cinci tipuri de buletine. Nouă candidați au intrat în cursa pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Tot nouă candidați au intrat în cursa pentru președinția Consiliului Județean Gorj,

Prezență bună la urne în Gorj

Până la ora 08,30 votaseră la alegerile locale și europarlamentare 4,34% dintre alegătorii cu drept de vot din județul Gorj. Este vorba despre 12.734 de persoane. Un număr de 510 cetățeni au votat pe liste suplimentare.

După ora 10.00 procentul de prezență la urne era de aproape 12%, cu aproape 34.000 de persoane care votaseră. Dintre acestea, peste 1.000 erau alegători pe liste suplimentare.

În jurul orei 12,00 prezența la urne trecuse de 20%. Votaseră peste 21.000 de alegători, dintre care peste 1.800 pe liste suplimentare.

În jurul orei 14, procentul prezenței la urne trecuse de 30%, respectiv peste 85.000 de persoane votaseră, dintre care 2.600 pe liste suplimentare.

Cum au votat politicienii

Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, împreună cu familia și echipa de partid au votat de la primele ore ale dimineții. Edilul a declarat că a votat „pentru continuitate”, întrucât atât municipiul Târgu Jiu, cât și Gorjul au nevoie de continuarea proiectelor începute. Acesta a fost însoțit și de președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, senatorul Cristi Rujan, președintele PSD Gorj, Mihai Weber, deputatul Claudiu Manta, viceprimarul Bogdan Bejinaru și Adrian Dăianu, președintele PSD Târgu Jiu. Alături i-au fost primarului Romanescu soția și fiica sa cea mare.

„Am votat la prima oră şi la secţia numărul 1 din municipiul Târgu Jiu alături de familia mea şi de prietenii mei pentru continuitate. Târgu Jiu-ul are nevoie de continuitate în accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea municipiului Târgu Jiu şi a judeţului Gorj.

Târgu-Jiul are nevoie de continuarea proiectelor pentru tineri, are nevoie de continuarea proiectelor pentru seniorii noştri şi are nevoie de un parcurs precis, a spus Marcel Romanescu după ieşirea de la vot. La rândul său, candidatul PNL, Iulian Popescu, a declarat că a votat pentru schimbare. „Am votat pentru a transforma Târgu-Jiul din orașul din care se pleacă în orașul în care se vine. Am votat pentru a aduce normalitatea în comunitatea noastră.”, a declarat Iulian Popescu.

Vot la Spitalul Județean Târgu Jiu

Un număr de 89 de pacienți au votat duminică la alegerile locale și europarlamentare, la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. „În acest sens au fost depuse cereri pentru urna mobilă. Au fost 35 de cereri la Spitalul 700, 24 la sediul spitalului de pe Tudor şi 30 la Pasarelă”, a precizat Mihaela Ţicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Potrivit acesteia, cererile pentru urna mobilă au fost depuse sâmbătă seara pentru că vineri s-au externat mulţi pacienţi.

S-a votat și la Penitenciarul din Târgu Jiu. „În total, avem 416 deţinuţi în custodie. Dintre aceştia, 394 au drept de vot, 42 având drept de vot şi la locale. Din totalul deţinuţilor care pot vota, 295 şi-au exprimat intenţia de vot pentru alegerile europarlamentare, iar 30 pentru alegerile locale”, a spus Lavinia Lupu, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului din Târgu Jiu. Totodată, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj se află 19 persoane private de libertate, cu drept de vot, iar 15 dintre acestea au solicitat exercitarea dreptului la vot prin intermediul urnei mobile.

Dosar penal pentru fraudă la vot

În județul Gorj au fost semnalate mai multe incidente sau fapte ilegale în context electoral, toate fiind verificate cu celeritate. Dintre acestea, unul s-a confirmat, constând în aceea că, la secția de votare numărul 60, cu sediul în incinta Colegiului Tehnic Motru, aflată în paza IJJ Gorj, între orele 07:30-07.40, a fost întrerupt procesul de votare pentru 10 minute.

Din verificările efectuate de echipa de cercetare a incidentelor electorale constituită la nivelul Poliției Municipiului Motru, s-a stabilit că, pentru procesul de votare, buletinele de vot pentru alegerea primarului, au fost distribuite comisiilor de votare în pachete sigilate, sub forma a câte două buletine de vot, acestea fiind introduse unul în altul, iar în momentul înmânării către alegători, din eroare, în loc de un buletin de vot au fost înmânate două buletine de vot, fiind marcat cu ștampila de control decât buletinul exterior.

Până la momentul constatării incidentului de către comisia biroului electoral al secției de votare numărul 60, au fost introduse în urnă un număr de astfel de 7 perechi de buletine de vot, fără a se cunoaște la momentul de față dacă a fost aplicată ștampila cu mențiunea „Votat” pe ambele buletine din pereche sau doar pe unul. Din discuțiile purtate de B.E.C.L. la nivelul B.E.J. Gorj, s-a stabilit că, la încheierea procesului de votare, odată cu deschiderea urnei de vot, cele 7 buletine de vot ce nu poartă ștampila de control a comisiei să fie anulate. A fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot.

