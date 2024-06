Stațiunea de la Săcelu îi așteaptă pe turiști în week-end cu o taxă de intrare de 35 de lei

Mii de turiști sunt așteptați în week-end în Stațiunea Săcelu, în județul Gorj. Baza de agrement de la Săcelu, este deschisă de câteva zile și a fost pregătită pentru noul sezon.

Au fost reabilitate plajele și clădirile aferente bazinelor cu ape minerale. Au fost achiziționate chiar și șezlonguri și umbrele de plajă în valoare de peste 50.000 de lei. În cadrul centrului sunt disponibile an de an 240 de șezlonguri. Centrul de agrement este administrat însă de către Complexul Energetic Oltenia. Compania din domeniul energetic a achiziționat baza pentru ca salariații să poată să își trateze anumite afecțiuni.

Zona este însă cu circuit deschis, însă intrarea se poate face numai cu plata unei taxe. Cu toate că an de an au fost discuții cu privire la acest lucru, Complexul Energetic Oltenia nu a renunțat nici în acest an la perceperea unei taxe de intrare. Cuantumul acesteia este de 35 de lei pe zi de persoană. Copiii de până în 7 ani au intrarea gratuită. Aceasta este de altfel singura facilitate care se oferă. Localnicii sunt nemulțumiți și au cerut tot timpul să fie scutiți de la plata taxei de intrare în zona bazinelor cu ape minerale.

Afecțiunile tratabile la Săcelu

Bazinele cu apă minerală au valoare terapeutică prin conţinutul bogat în sulf, clor, brom şi iod. Bazinul 1 are o suprafață de 26 m², deşi mic prin suprafaţă, este important prin stratul gros de nămol terapeutic ce se foloseşte la tratarea bolilor reumatismale.

Bazinul 2 are o suprafaţă de 550 m² ; mineralizaţia totală a apei este cuprinsă între 34950-53560 mg/l. Şi la acest bazin este important nămolul terapeutic ce se formează anual.

Bazinul 3, cu o suprafaţă de 800 m², beneficiază de un aport de apă minerală de la un foraj alăturat. Mineralizaţia totală este în jurul valorii de 44520 mg/l.

Bazinul 4, cu suprafaţă de 3000 m² , are adâncimi de 2-2,5 m, mineralizaţie totală de 44500 mg/l. Principalele afecţiuni care pot fi tratate în zona de agrement Săcelu sunt:

afecţiuni ale aparatului locomotor;

afecţiuni neurologice periferice;

afecţiuni ale sistemului nervos central;

afecţiuni ale aparatului respirator;

afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale.

Autoritățile modernizează drumurile locale

Autoritățile locale din Săcelu și-au propus să atragă tot mai mulți turiști în zonă, cu toate că nu dețin Baza de Tratament și bazinele cu ape binefăcătoare. Astfel, a fost obținută o finanțare consistentă pentru asfaltarea și modernizarea a două drumuri comunale și altor drumuri locale. Astfel, se are în vedere modernizarea drumurilor comuinale DC 78 și DC 58, modernizarea drumurilor locale din Săcelu și reabilitarea unei punți carosabile din zona Pilsiu. Bugetul este de peste 10 milioane de lei, adică peste 2 milioane de euro.

Citește și: Au fost semnate primele contracte de finanțare în cadrul Programului Tranziție Justă destinat județului Gorj