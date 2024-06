(VIDEO) Bilanț al ISU Gorj după Zilele Prevenirii Dezastrelor

S-au încheiat Zilele Prevenirii Dezastrelor pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj le-a organizat la sfârșitul săptămânii trecute în colaborare cu Asociația „România Inteligentă”, Clubul Câinilor Utilitari și Academia „Titi Aur”.

Au fost prezentate lecții de prim-ajutor calificat, o expoziție de tehnică de intervenție, demonstrații de dresaj canin și demonstrații despre consecințele accidentelor rutiere în simulatorul adus de Academia „Titi Aur”.

„Sute, poate mii de oameni de toate vârstele care ne-au vizitat au plecat acasă fie încântați de abilitățile extraordinare pe care le au câinii specializați în misiuni de căutare-salvare din cadrul Clubului Câinilor Utilitari, fie impresionați de tehnica de intervenție utilizată de salvatorii profesioniști pe timpul misiunilor de salvare, sau cu informații extrem de importante privind modul de comportare în diferite situații de urgență!

O activitate dedicată în mare parte polulației pentru conștientizarea riscurilor, dar și un bun prilej pentru noi ca structură specializată în gestionarea situațiilor de urgență pentru a ne testa abilitățile de cooperare cu o structură civilă care și-a dedicat o mare parte din timp pregătirii pentru salvarea vieților cu ajutorul celor mai buni prieteni ai omului – câinii.

Am testat abilitățile de căutare de sub dărâmâturi a victimelor unui cutremur major de către câini specializați și foarte bine antrenați. Situația tactică a presupus prebușirea mai multor clădiri, iar mai multe persoane au fost durprinse sub dărâmături. Timpul într-o astfel de intervenție are un rol esențial, tocmai de aceea este foarte important să avem la dispoziție câini specializați în astfel de misiuni care prin simțurile lor extraordinare și prin antrenamentele la care sunt supuși au capacitatea de a salva cu adevărat vieți“, conform lui Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

