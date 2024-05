Kituri pentru roboți prin PNRR pentru Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”

Cel mai mare colegiu național din Târgu Jiu va beneficia de un laboratoare inteligente. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Echipamentele trebuie să fie furnizate în această vară, iar laboratoarele inteligente să fie disponibile din noul an școlar. Bugetul este de peste 530.000 de lei.

Potrivit Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, contractul cuprinde furnizarea de echipamente IT&C pentru proiectul de investiţie. Cantitatea și tipul bunurilor au fost stabilite în urma unei evaluări cu privire al necesarul de echipamente inteligente de care are nevoie instituția, în funcție de tipul claselor și al specializărilor și a cadrelor calificate în domeniul IT.

De altfel, unitatea de învățământ a înregistrat an de an performanțe pe plan intern și internațional la competițiile din domeniul IT la care au participat elevii. Prin proiect vor fi achiziționate:

echipamente IT & C,

echipamente audio-video,

echipamente 3D,

kituri robotice,

pachete software,

mobilier.

