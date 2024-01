Ce pensie are șeful medicilor de familie după 43 de ani de serviciu

Președintele Asociației patronatelor medicilor de familie din județul Gorj are o pesnie la jumătate față de un lucrător din minerit.

Mihai Moisescu, președintele Asociației patronatelor medicilor de familie din județul Gorj, trecut de 70 de ani, a declarat că, recent, a făcut o solicitare pentru calcularea pensiei de către Casa Județeană de Pensii Gorj. Suma rezultată după vechime și stagiul de cotizare este de numai 2.700 de lei. Este de altfel și motivul pentru care Mihai Moisescu a decis să rămân în continuare în activitate și lucreze cu pacienți la Lupoaia și la Motru.

„Adevărul este că am colegi cu pensii de 1.200 – 1.300 de lei după zeci de ani de serviciu în slujba pacientului. Eu mi-am calculat recent pensia la Casa de Pensii și a rezultat o pensie de 2.700 de lei. Lucrez de 43 de ani. Voi lucra în continuare și pentru că nu am cum să mă descurc din pensia aceasta și pentru că vrea să rămân o persoană activă, alături de pacienții mei”, a menționat Mihai Moisescu, președintele Asociației patronatelor medicilor de familie din județul Gorj.

Plătește în rate impozitul la mașină

Mihai Moisescu a declarat că dacă ar rămâne doar cu pensia s-ar descurca foarte greu. În același timp nici nu dorește să cumuleze pensia cu salariul. La cabinetul medical are angajată și o asistentă. După ce plătește toate taxele, utilitățile și materialele sanitare îi mai rămân bani pentru a trăi de la o lună la alta Nu se plânge mai ales că a ajuns la o vârstă când acest lucru nu îl mai ajută cu nimic.

Pentru că și-a dorit din tinerețe o mașină cu mulți cai putere și-a permis-o abia când a trecut de 60 de ani. Este motivul pentru care are de plătit din greu la impozite. În urmă cu câțiva ani și-a cumpărat un Ford Mustang la mâna a doua. Motorul este de 3.900 cmc. Și impozitul este pe măsură, dar nu vrea să renunțe la mașina visurilor sale din tinerețe. Cu toate acestea impozitul pentru anul 2024 este de nu mai puțin de 7.400 de lei. Cel mai probabil cât valoarea mașinii. „Eu nu mai am alte lucruri în viață. Fiica mea a devenit și ea medic. Asta e singura plăcere care mi-a mai rămas, dar nu vreau să o dau. Impozitul a venit 7.400 de lei pe an. Am convenit la Impozite să achit în rate. Dar tot nu renunț la ea”, a menționat medicul Mihai Moisescu.

