Viitorul turismului în zona Rânca, dezbătut în weekend

Viitorul turismului în zona montană Rânca va fi dezbătut sâmbătă în cadrul unei întâlniri în stațiune. Evenimentul este organizat de la ora 11.00, la Sala de ședințe a Districtului Secției de Drumuri Naționale din Rânca de către Asociația Investitorilor „Corneșu Mare”.

Au fost invitați cei șapte parlamentari de Gorj, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, prefectul județului Gorj, Iulian Popescu, precum și primarul din Baia de Fier, Dumitru Turbăceanu și primarul din Novaci, Dumitru Leuștean. Se va discuta în primcipal pe tema atragerii de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și a domeniului schiabil în zona Rânca, la fel cum s-a întâmplat în celelalte stațiuni turistice montane de dimensiunea Râncii. Potrivit organziatorilor, Rânca are cel mai mare număr de locuri de cazare față de stațiuni precum Straja, Rusu, Vidra, dar nu se bucură de aceeași infrastructură de bază.

Speră să îi aducă pe toți la aceeași masă

Constantin Pănescu, președintele Asociația Investitorilor „Corneșu Mare”, din Rânca, a declarat că ar fi important ca la discuții să participe toți parlamentarii de Gorj care să promoveze militeze împreună pentru obținerea de proiecte pentru stațiune. „La Rânca vorbim despre cea mai mare investiție privată din ultimii 25 de ani din județul Gorj. Probabil că este vorba de sute de milioane de euro. Contextul actual este unul complicat, un prim semnal de alarmă este că acționăm într-un mediu concurențial, în care zonele limitrofe(Straja, Rusu, Vidra, Păltiniș, Șureanu, etc) au beneficiat și beneficiază de proiecte și strategii de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de bază, domeniilor schiabile, agrement, etc. Prin comparație cu aceste zone turistice, care se dezvoltă permanent, zona Rânca pierde de la an la an investiții de amploare și oportunități de dezvoltare.

Ne propunem ca împreună să identificăm cele mai bune soluții, iar întâlnirea de sâmbătă să fie un prilej de asumare din partea dumneavoastră în calitate de decidenți.”, a declarat Constantin Pănescu, președintele Asociației Investitorilor din Rânca. Probabil că una din cele mai mari probleme de rezolvat pentru Rânca este că nici până acum nu are oficial statutul de stațiune turistică.

Citeşte şi: Partidul Berii din Austria, care vrea instalarea unor fântâni publice cu bere în Viena, ar putea participa la alegeri