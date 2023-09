Al doilea parc industrial din Gorj, funcțional până la finalul anului

Parcul industrial din Bălești, al doilea din județul Gorj, va fi funcțional până la sfârșitul acestui an.

Este un parc de 10,4 hectare amenajat în comuna Bălești, la numai 10 kilometri de municipiul Târgu Jiu. Autoritățile locale au pus la dispoziție o parte a islazului comunal din localitate. Administratorul Parcului Industrial de la Bumbești Jiu este Parc Industrial Gorj, din cadrul Consiliului Județean Gorj. Eftemie Popescu, directorul Parc Industrial Gorj, cu sediul la Bumbești-Jiu, singurul de până acum din județ, a declarat că au fost rezolvate toate problemele legate de partea juridică a entității economice de la Bălești.

Astfel, până la finalul acestui an, Parcul Industrial din Bălești va deveni operațional. Sunt discuții cu potențiali investitori din țară, dar care nu vor fi făcute publice până când nu vor fi semnate contracte.

Vor banii din FTJ

Eftemie Popescu a declarat că investitorii vor să își deschidă puncte de lucru în al doilea parc industrial din Gorj pentru a putea accesa finanțări din Fondul de Tranziție Justă. Acesta are un buget de peste 500 de milioane de euro exclusiv pentru județul Gorj.

„Parcul Industrial de la Bălești are 10,4 hectare cu posibilitatea de extindere. Am avut un investitor mare și discuțiile nu s-au concretizat. Așa că nu mai spunem ce facem până nu avem hârtiile semnate. Am discutat cu firme din toată țara. Este o oportunitate pentru ele acest parc unde sunt acordate facilități importante, plus că în Gorj se derulează Fondul de Tranziție Justă cu sume importante pentru cei interesați. Vedem că sunt mai mult interesate firme din afara județului decât cele din județ. În funcție de discuții vedem care vor fi variantele de investiții. Vor face investitorii ce vor dori sau vom construi noi hale pe care le vom închiria. Poate unii vor dori terenul, să construiască hale și ce doresc”, a declarat Eftemie Popescu. Firmele din parcurile industriale sunt scutite de la plata impozitelor pe terenuri și pe clădiri.

Încă 30 de hectare de teren

Potrivit autorităților locale din Bălești, al doilea parc industrial din județ, are posibilitatea de extindere. Mai sunt disponibile în zonă, în regim compact, alte 30 de hectare de teren liber de sarcini. Totul depinde de cât de repede vor fi preluate cele 10 hectare de teren din incinta Parcului Industrial Bălești pentru care au fost obținute avizele necesare de la instituțiile de resort.

În cazul extinderii, Parcul Industrial din Bălești va deveni mai mare decât cel de la Bumbești-Jiu. Eftemie Popescu, directorul Parcului Industrial Gorj, a declarat că pe suprafața actuală, de 10,4 hectare, s-ar putea dezvolta activități pentru un număr de 100 și până la 300 de salariați.

„Personal, îmi doresc un investitor care să deschisă o fabrică de lapte și de produse lactate și să valorificăm potențialul agricol local. Am văzut în partea submontană cum laptele este dat la porci pentru că nu au unde să îl vândă la un preț corespunzător”, a mai declarat directorul Parcului Industrial Gorj.

