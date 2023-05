Serviciul Ridicări Auto a intrat în colaps financiar și ar putea să fie sistat

Serviciul Ridicări Auto, din cadrul Primăriei Târgu Jiu, și-a reluat activitatea cu stângul.

Datele financiare arată că s-a ajuns la un colaps financiar și s-a mers numai în pierdere din toamna anului trecut și până în momentul de față. Serviciul Ridicări Auto și-a încetat activitatea în urmă cu mai mulți ani. Mașina folosită pentru ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar pe raza orașului nu era omologată. Prin urmare s-a decis renunțarea la vehicul și activitatea Serviciului Ridicări Auto a fost suspendată pe perioadă nedeterminată. Ulterior, s-a stabilit reluarea activității de ridicare a mașinilor lăsate ilegal pe domeniul public. A fost achiziționată o mașină modernă pentru ridicări auto. A fost amenajată și o parcare în zona CET pentru lăsarea vehiculelor ridicate de reprezentanții Transloc Târgu Jiu, compania Consiliului Local.

Pierderi de 200.000 de lei

Problema este că de la reluarea activității și până în momentul de față s-au acumulat pierderi de 200.000 de lei. Acestea continuă să se adune de la o săptămână la alta. Mihai Paraschiv, directorul Transloc Târgu Jiu, a declarat că a depus deja, la Consiliul Local Târgu Jiu, două solicitări privind rezilierea contractului. Nu a primit vreun răspuns.

„Am depus deja două cereri pentru rezilierea contractului de ridicări auto. Avem de la înființare pierderi de 200.000 de lei. Am trimis mai multe cereri către Consiliul Local să reziliem contractul. Nu mai putem gestiona la acest preț. Calculul pentru eficiență era pentru ridicarea a 10 mașini pe zi și la noi se ridică 5 mașini. Costul cu recuperarea este de 350 de lei. Ar trebui să fie 600 de lei ca să fim eficienți la numai 5 mașini ridicate pe zi. Am ridicat până acum 750 de mașini din care 150 din alte județe și țări și restul de la șoferi din Târgu Jiu și din Gorj care parcaseră neregulamentar pe raza orașului. Nu îmi dau seama ce se întâmplă. Mergem și pe minimum cu personalul – 11 persoane. Avem ture complete. Ar trebui să fie 16, dar nu am face deloc față. Avem cheltuieli cu salarizarea de 60.000 de lei lunar. Nu se compensează încasările cu cheltuielile. Trebuia să mai fie și 400 de rable abandonate în parcări și nu am ridicat decât 10. Nu știu cum le mută și unde sunt. Nu merge cum trebuie activitatea”, a declarat Mihai Paraschiv, directorul Transloc Târgu Jiu.