Meci caritabil pentru antrenorul de fotbal gorjean Florin Bejinaru

Fostul fotbalist al Pandurii Târgu Jiu, Florin Bejinaru, actual antrenor, are nevoie de ajutor. Antrenorul a suferit o intervenție chirurgicală la un spital din București.

Are nevoie de 30.000 de euro pentru a continua tratamente la o clinică în afara țării. În acest sens va avea loc un meci caritabil între Pandurii Târgu Jiu și o echipă Old Boys Pandurii.

„Ne alăturăm inițiativei Pandurii Târgu Jiu – Old Boys de a veni în sprijinul unui mare fotbalist și antrenor târgujian, Florin Bejinaru.

Punem Sala Sporturilor la dispoziție pentru organizarea unui eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru a-l ajuta pe sportiv să depășească problemele de sănătate cu care se confruntă.

Este un spectacol sportiv ce va avea loc în data de 4 aprilie, ora 18:00, și va consta în meciuri demonstrative la care va participa selecționata Pandurii Târgu Jiu – Old Boys.

Totodată, la concertele organizate de Primăria Târgu Jiu cu ocazia Festivalului Etniilor, va avea loc o nouă strângere de fonduri pentru Florin Bejinaru. Este vorba de un eveniment organizat în data de 6 aprilie, începând cu ora 19:00, în Piața Prefecturii, la care vor participa Taraful Constantin Lătărețu, Diana Matei și Taraful Cleante.”, conform primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

