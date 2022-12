O bătrână cu șoldul fracturat ar fi fost lăsată fără tratament la Spitalul Județean

Rudele unei bătrâne internate cu fractură de şold la Spitalul Județean Târgu Jiu acuză personalul medical că ar fi lăsat pacienta fără tratament.

Ana Berca, de 71 de ani, din comuna Arcani, a fost internată miercuri seară. Femeia suferă și de demență și ar fi fost lăsată fără medicamentația pentru afecțiunea respectivă. Marius Berca, fiul bătrânei, a declarat că personalul medical ar fi tratat cu delăsare pacienta.

„Nu am văzut o asemenea lipsă de interes fața de pacient. Am sunat și vineri de dimineață să văd dacă i-au administrat tratamentul pentru demență și mi-au spus că exact când am sunat eu se pregăteau să-i dea pastilele”, a declarat Marius Berca, nemulțumit de cum este tratată mama sa.

Pacienta nu a primit mai multe ore tratamentul pentru demență

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu admit că pacienta nu a primit mai multe ore tratamentul pentru demență, dar că acest lucru nu i-ar fi afectat starea de sănătate. Aceștia mai spun că Marius Berca le-ar fi vorbit foarte urât cadrelor medicale.

„Pacienta a fost internată miercuri seară și în cursul dimineții, medicul curant a solicitat consulturi interdisciplinare, aceasta fiind consultată de medicul cardiolog, neurolog și de endocrinolog. Cardiologul și endocrinologul i-au prescris alt tratament, iar faptul că nu i-a fost administrat medicamentul pe care dumneaei îl avea prescris pentru tratarea afecțiunii de care suferă, nu i-a afectat starea de sănătate. Exista posibilitatea ca și medicul neurolog să îi schimbe tratamentul și de aceea s-a întârziat cu administrarea acelui medicament.

Pacientei îi sunt acordate îngrijirile medicale de care are nevoie, va fi supusă unei intervenții chirugicale la începutul săptămânii viitoare, medicul curant anunțând familia încă de la internare, după ce a evaluat pacienta. Pacientei i s-a dat să mănânce și starea sa de sănătate este stabilă. Secția are în prezent pacienți internați în 9 saloane și cele două infirmiere trec periodic pe la dumnealor, dar nu pot sta permanent lângă un pacient.

Joi aparținătorul le-a vorbit foarte urât angajaților secției din păcate, neînțelegând situația mamei sale, și nu încurajăm astfel de comportamente”, a declarat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.