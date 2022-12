Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a achiziționat truse complete de neurochirurgie, în valoare de peste 600.000 de lei.

Instrumentarul medical a fost achiziționat pentru dotarea Compartimentului de Neurochirugie, urmând, ca și la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu să poată fi efectuate intervenții chirurgicale pe coloană sau craniu, iar pacienții nu vor mai fi nevoiți să meargă la alte unități medicale din țară.

„Datorită acestor investiții avem posibilitatea să dezvoltăm o specialitate atât de necesară în zonă, vom putea să facem operații și la nivelul craniului și al coloanei vertebrale. Patologia coloanei s-a accentuat masiv în ultimii ani din cauza stilului de viata, sedentarismului sau efortului fizic, mai ales lombar.

„Exista deja și un microscop operator foarte performant“

Prin înființarea acestui compartiment, de care spitalul ducea lipsă, dorim să ajutăm o parte din pacienți, pentru ca ei să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în alte centre de neurochirurgie pentru operații, având în vedere faptul că există cazuri în care, postoperator, pacienții nu au voie să stea în șezut pe distanțe lungi. Pe lângă aparatura achiziționată exista deja și un microscop operator foarte performant cu ajutorul căruia vom putea realiza și operații minimal invazive, asta ducând la riscuri intraoperatorii cât mai mici și la o recuperare post operatorie mult mai rapidă.

Am avut în vedere achiziționarea instrumentarului de ultimă generație, având ca standard calitativ instrumentarul cu care am lucrat în Germania. Fiind singurul neurochirurg este greu, dar crearea acestui compartiment este un început. Având în vedere că aparatură, instrumentar și susținere există – și aici mă refer și la susținerea pe care o am de la colegii medici ortopezi și anesteziști din spital, m-aș bucura ca în timp să mi se alăture și alți colegi neurochirurgi pentru a dezvolta acest compartimentul cu scopul de a înființa o secție de neurochirurgie”, a afirmat dr. Dragoș Coldușu, medic specialist neurochirurgie.

Vor fi înființate și alte compartimente

Anul viitor, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu vor fi înființate și alte compartimente: „Ne bucurăm că se fac pași spre dezvoltarea Compartimetului de Neurochirugie și pe această cale mulțumim conducerii Consiliului Județean Gorj pentru achiziționarea aparaturii medicale, dar îi mulțumim și domnului doctor Coldușu pentru implicarea de care dă dovadă. Din bugetul unității am reușit să achiziționăm și instrumentarul medical necesar desfășurării activității în acest compartiment.

Este o primă etapă în dezvoltarea de noi specialități la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, urmând ca anul viitor să dezvoltăm și alte specialități medicale: cardiologie intervențională, unitatea de accidente vasculare cerebrale acute, reumatologie și hematologie”, a spus Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgență.