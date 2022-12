Doar jumătate din locurile de cazare, ocupate la Rânca de Crăciun

Puțini turiști au făcut rezervări pentru a petrece sărbătorile de iarnă la Rânca. Cel puțin în comparație cu anul trecut, rezervările sunt la jumătate.

Conform cabanierilor, anul trecut a fost cel mai bun din ultimul deceniu în privința rezervărilor. A venit după perioada pandemiei de coronavirus când populația a dorit să plece de acasă și să își petreacă sărbătorile într-un alt cadru, departe de casă.

Constantin Pănescu, președintele Asociației concesionarilor din Rânca, a declarat că prețurile nu au crescut foarte mult la cazare și masă, în ciuda inflației. Cabanierii au mai pus circa 50 de lei în plus la masă, iar la cazare a rămas la fel, din dorința de a avea cât mai multe rezervări. În alte cazuri, proprietarii de pensiuni și hoteluri nu au putut face față cheltuielilor și au mai crescut prețurile.

Cabanierii speră să se schimbe situația de Anul Nou

Cabanierii speră totuși ca pe final de an să mai ningă și la Rânca să vină mai mulți turiști, în căutarea zăpezii. „Rezervările de Crăciun și de Anul Nou sunt la jumătate față de anul trecut. Anul 2021 a fost cel mai bun din ultimii 10. Lumea a dorit să plece de acasă și Rânca a fost cea mai apropiată destinație pentru gorjeni și pentru olteni și nu numai. Acum avem la jumătate per total în Rânca.

Eu am ținut prețurile la un nivel rezonabil pentru a avea un grad de ocupare mai mare. Câștigul nu vine după un preț mai mare, ci după un număr mai mare de turiști cazați pentru că ei consumă aici de la toată lumea. Cine își face calculul că un preț mai mare îi aduce încasări mai mari nu are tot timpul dreptate. La cazare am păstrat la fel prețurile și am mai pus 50 de lei la masă. Sperăm că va ninge și va fi mai multă zăpadă și lumea va veni în număr mare la Rânca. Dacă e zăpadă doar la munte lumea vine sigur”, a declarat Constantin Pănescu, președintele Asociației concesionarilor din Rânca.