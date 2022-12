Secția de Drumuri Naţionale Târgu Jiu intervine la această oră cu un utilaj de deszăpezire pe DN 67 C, în zona Rânca. A reînceput să ningă, iar temperatura a scăzut sub zero grade Celsius. Se acționează și cu material antiderapant.

Stratul de zăpadă în decor măsoară peste 10 centimetri. Pe DN 67 C se circulă în condiții de iarnă. Autovehiculele trebuie prevăzute cu anvelope de iarnă.