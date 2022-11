Dosarul „Calea Eroilor”, trimis la DNA

Dosarul „Calea Eroilor” a fost trimis pentru continuarea cercetărilor la Direcția Națională Anticorupție din București. Ancheta a fost deschisă de Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

La Târgu Jiu fusese dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru mai multe infracțiuni.

”Se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, obținere ilegală de fonduri, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals”, a declarat Oana Vlăduț, purtător de cuvânt al IPJ Gorj pentru televiziunea publică.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și-a declinat competența în favoarea Direcției Naționale Anticorupție. Lucrările de reabilitare a Căii Eroilor au început în 2020 și ar fi trebuit să fie finalizate în 9 luni. Noul termen de finalizare este finalul acestui an.