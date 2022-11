Cărbune sub necesar de la CEO pentru Termocentrala Craiova

Salariații din Societatea Electrocentrale Craiova solicită creșterea cantității de cărbune pe care Complexul Energetic Oltenia(CEO) îl livrează zi de zi pentru producția de energie electrică și agent termic.

Cristian Vasile, președintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, a declarat că a avut recent o întâlnire cu Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, și a discutat problemele fostei Sucursale Craiova 2. În același timp, a fost depusă și o solicitare în scris referitor la problemele respective. Cea mai importantă se referă la cantitatea de cărbune livrată la Craiova pentru producerea de agent termic și energie electrică.

„În momentul de față CEO trimite Termocentralei Craiova o cantitate de 4.000 de tone de cărbune pe zi pentru producția de agent termic și energie electrică. Necesarul este de măcar 5.000 de tone pe zi în această perioadă din an. Am stat de vorbă cu domnul Daniel Burlan și a promis că ne va ajuta. A promis că la Craiova va fi trimisă o cantitate de 6.000 de tone de cărbune pe zi. Până acum nu a onorat promisiunea. Și noi am făcut parte din CEO, iar CEO vinde și acum energia de la Craiova”, a declarat Cristian Vasile, lider de sindicat în cadrul Termocentralei de la Craiova.

Solicită și cota de cărbune pentru zeci de salariați

De asemenea, zeci de persoane din Termocentrala Craiova au de ridicat cota de cărbune de la CEO. Este vorba de salariați din cadrul fostei Sucursale Electrocentrale Craiova 2, devenită după externalizare Societatea Electrocentrale Craiova.

Angajații respectivi nu apucaseră să intre în posesia cotei de 10 tone de cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Cristian Vasile, președintele Sindicatului Termo Energia Craiova 2, a declarat că situația nu este din vina angajaților respectivi. Aceștia au respectat programările, însă au fost probleme la punctele de încărcare.

Este vorba de echipamente defecte sau probleme la cântărire. Acum se fac demersuri pentru ca personalul respectiv să intre în posesia cotelor de cărbune.

„Am făcut deja o adresă scrisă către conducerea Complexului Energetic Oltenia. Am avut și o discuție cu domnul Daniel Burlan, președintele Directoratului și ne-a promis că se va implica în rezolvarea acestei probleme. Oamenii nu au nicio vină că nu le-au fost date cotele de cărbune. Nu a fost vina lor, chiar dacă în regulament se menționează faptul că se acordă cota de cărbune doar celor care sunt angajați”, a declarat Cristian Vasile, președintele Termo Energia Craiova 2. Sindicaliștii solicită ca și economia la fondul de salarii din CEO să ajungă pe primele 9 luni ale anului și la angajații de la SE Craiova 2.

Va fi trecută pe gaze naturale

De precizat că Sucursala de la Craiova a fost externalizată din CEO începând cu data de 1 octombrie. CEO a pregătit un proiect pentru construirea unei centrale pe gaze naturale la Termocentrala Craiova. Astfel, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a finalizat încărcarea în platforma PNRR a proiectului: „CPH 295MW pentru S Electrocentrale Craiova SA” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR. Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR îl reprezintă realizarea unei capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență, de 295 MW, pentru Electrocentrala Craiova.

Proiectul are în vedere obiective economice (reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili, reducerea cheltuielilor de operare, reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă), obiective sociale (creșterea accesibilității la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică – SACET și sporirea confortului termic) si obiective de mediu (emisiile poluante în atmosferă sunt nesemnificative, nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu). Operarea centralei se va face cu conformarea la cerinţele BAT privind emisiile de NOx, CO, pentru instalaţiile de ardere tip ciclu combinat gaze-abur.

Valoarea rezultată a costurilor eligibile necesare pentru implementarea investiției este de 1.26 miliarde lei, diferența până la valoarea totală a proiectului, respectiv 378 milioane lei, va fi acoperită prin contribuția proprie societății Electrocentrale Craiova SA care a preluat proiectul depus în PNRR.

„Proiectul are o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030 privind energia și clima, prin crearea de noi capacități de producție a energiei electrice cu emisii reduse de carbon, răspunzând obiectivului climatic al Uniunii Europene pentru 2030 și a obiectivului privind neutralitatea climatică până în 2050, prin reducerea semnificativă a emisiilor de noxe.”, conform Complexului Energetic Oltenia.