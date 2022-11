Deficit de personal la DSVSA și la Poliția Locală

Două instituții publice din județul Gorj se confruntă cu deficit de personal. Din cauza legislației care limitează sau a stopat angajările în sectorul public până la finalul anului 2022 o serie de instituții au acum deficit de personal.

Este vorba de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj și Poliția Locală Târgu Jiu. La Direcția Sanitar-Veterinară și pentru și pentru Siguranța Alimentelor Gorj ar trebui să aibe 93 de angajați. Sunt însă cu 9 mai puțini. De asemenea, până la finalul anului se vor pensiona alți 7 salariați, între care și câțiva medici veterinari. Inclusiv medicul de la Compartimentul Igienă va pleca prin pensionare. Se așteaptă începutul anului viitor pentru a putea fi demarate procedurile pentru angajarea de personal calificat.

„Ne lipsesc 9 persoane din organigramă. Ne descurcăm greu cu acoperirea activităților. Vor pleca, de asemenea, 7 angajați până la finalul anului prin pensionare. Sunt și medici printre cei care se vor pensiona. Acum angajările sunt blocate. Se vorbea de finalul acestuii an. Sperăm că de la 1 ianuarie 2023 se va ridica această interdicție. Absolvenți de medicină veterinară am avea la nivelul județului Gorj. Am avea de unde să recrutăm”, a declarat Sorin Ștefănescu, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj. În județ sunt 70 de circumscripții sanitar-veterinare, în care activează 54 de medici.

Pensionări și deficit de personal și la Poliția Locală

Vor avea loc pensionări la Poliția Locală Târgu Jiu până la finalul acestui an. Este vorba de trei angajați de la Servciului Pază care au împlinit vârsta și îndeplinesc toate condițiile pentru pensionare. Florin Băluță, directorul Poliției Locale Târgu Jiu, a declarat că în momentul de față se înregistrează un deficit de personal la nivelul instituției în câteva compartimente și servicii de bază, precum Pază sau Rutier.

„Avem un deficit de personal și se va accentua până la finalul acestui an. Vor pleca trei colegi de la Serviciul de pază care se vor pensiona. Mai avem nevoie de polițiști locali la Serviciul Rutier, Mediu, Inspecția în Construcții. La Serviciul Rutier sunt cele mai mari probleme pentru că am alocat o mare parte a personalului pentru sectorul parcări publice cu plată. Acum sunt colegi la Serviciul Rudicări Auto. Per total deficitul este la Poliția Locală Târgu Jiu de 15 – 16 lucrători. Sper să completăm cât mai curând posturile rămase fără personal”, a declarat Florin Băluță, directorul Poliției Locale din Târgu Jiu.