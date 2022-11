Premieră: Transalpina este deschisă și în luna noiembrie

Cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina, este încă este deschisă, deși altă dată era zăpadă pe șosea. Vremea a dat peste cap toate regulile în ceea ce privește circulația pe drumurile montate.

Este cazul Transalpina care nu a fost niciodată deschisă circulației publice în luna noiembrie. Ca urmare a ninsorilor și a acoperirii șoselei cu gheață, Transalpina a fost închisă de regulă an de an de la jumătatea lunii octombrie. Spre bucuria conducătorilor auto și a turiștilor, cea mai înaltă șosea din România este în continuare deschisă traficului rutier. În mod surprinzător, cu toate că este vorba de zona montană, în această perioadă temperaturile nu au coborât încă sub zero grade Celsius. Prin urmare, nu s-a produs fenomenul îngheț-dezgheț care poate pune probleme conducătorilor auto.

Un utilaj face revizia în fiecare dimineață

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, un utilaj face în fiecare dimineață revizia pe Transalpina, pe tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului.

Este sectorul care este închis în perioada de iarnă. Deși suntem în noiembrie, porțiunea respectivă de drum este încă circulabilă în condiții bune. Traficul este deschis în intervalul orar 10,00 – 17,00. Nu este încă nevoie de anvelope de iarnă, însă acestea devin obligatorii în cazul în care șoseaua este acoperită cu zăpadă sau gheață. Având în vedere temperaturile de primăvară din zona montană, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a luat decizia să nu mai stabilească un termen pentru închiderea Transalpinei.

„Este o premieră să avem Transalpina deschisă în luna noiembrie. Sunt șoferi care urcă și acum pe Transalpina. A fost plin în week-end și la stâna de pe Transalpina. Șoseaua nu se închide atâta timp cât pot fi asigurate măsurile de siguranță. Temperaturile nu au scăzut sub 0 grade Celsius. Nu sunt anunțate schimbări ale vremii. În week-end se circulă mai mult. O ținem deschisă cât ne permite vremea. Nu mai este stabilită o dată anume pentru închidere. Cred că unii se bucură că pot circula și acum pe Transalpina”, a declarat Cristi Tudor, reprezentant al DRDP Craiova.