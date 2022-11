Gorj: Șeful medicilor de familie cu lanterna în gărzi, să facă economie la energie

Președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, doctorul Mihai Moisescu, a trecut la măsuri drastice pentru a face economie la energia electrică.

Medicul a declarat că încasările nu îi permit să plătească facturi de mii de lei și astfel a luat măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Mihai Moisescu își desfășoară activitatea ca medic de familie la Motru și centrul de permanență din Cătunele. În perioadele cu gărzi consumul de electricitate în clădire și în afara clădirii pe timp de noapte a fost eliminat complet.

Pentru cabinet a fost păstrată o veioză cu un bec cu led. De asemenea, iluminatul la exteriorul imobilului a fost oprit. Medicul Mihai Moisescu a precizat că și-a achiziționat o lanternă pe care o utilizează în momentul în care iese din clădire sau când vin pacienți, pentru ca aceștia să vadă să intre în cabinet, la consultație.

Venituri mici, facturi mari

Medicul Mihai Moisescu a precizat că din veniturile cabinetului trebuie să asigure salariile și taxele către bugetul de stat, precum și să facă diferite achiziții pentru desfășurarea activității. Creșterea facturilor la energie a dat peste cap bugetul de care dispune unitatea medicală și astfel s-a trecut la economii.

„Nu avem alte soluții, când ne trezim cu facturi de sute și de mii de lei. Pentru perioadele cu gărzi închidem toate luminile și am o veioză mică. Am pus un bec cu led, economic. Consumă foarte puțin. Pentru iluminatul exterior am oprit tot, de asemenea, și am cumpărat o lanternă pe care o folosesc atunci când este nevoie. Asta este situația în care am ajuns. Nu prea avem de ales, pentru că atunci când îți vine factura o plătești și nu mai comentezi, că altfel te trezești că ești debranșat. O ducem greu mai ales că majoritatea medicilor de familie au salariul minim pe economie pe cartea de muncă și nu își permit să iasă la pensie”, a declarat Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj.