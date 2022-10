Gorj: Spitalul Județean cumpără medicamente de 29 de milioane de euro

Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu va cumpăra medicamente de peste 29 de milioane de euro în baza unui acord-cadru.

Durata acestuia va fi de 24 de luni, iar valoarea în lei este de 146.270.738 de lei. Contractul va fi atribuit prin licitație publică în data de 23 noiembrie. Achiziția este împărțită în 433 de loturi. Se are în vedere un număr de maximum 3 furnizori care să asigure medicamentele necesare pentru tratarea bolnavilor internați la unitatea medicală. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu are peste o mie de paturi. Sunt mii de pacienți care vin lunar la unitatea spitalicească pentru controale, operații și tratamente de specialitate. Bugetul pentru cumpărarea materialelor sanitare și a medicamentelor este unul consistent, în conformitate cu necesarul transmis de secțiile și mediile de peste an și numărul de pacienți.

Zeci de promovări pentru personal

Zeci de promovări sunt pregătite la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu pentru personalul care are vechimea necesară și îndeplinește condițiile legale pentru promovare în gradul profesional următor. Sunt vizați angajați pe următoarele posturi: infirmier, tehnician, inginer, kinetoterapeut, registrator, asistent medical, biolog, muncitor și maistru.

Aceștia activează în următoarele puncte de lucru:

Formația de întreținere și reparații,

Laboratorul de analize medicale,

Serviciul Evaluare și statistică medicală,

Secția Neonatologie,

Neurologie,

ATI,

UPU SMURD,

Urologie,

Medicină Internă I,

Chirurgie II,

Compartiment Aparatură Medicală,

Serviciul Aprovizionare, transport, achiziții publice,

Birou tehnic și Echipa Lifturi.

În total sunt 33 de posturi. Candidații vor participa la probă scrisă care este programată pe 31 octombrie. Aceștia vor primi 3 subiecte și vor avea la dispoziție 3 ore să le rezolve. Au acces la examenul de promovare numai angajații Spitalului Județean de Urgență care nu au suferit sancțiuni disciplinare neradiate.