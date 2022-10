Salarii de zeci de mii de lei la Ambulanță, dar nu vin medici

Serviciul de Ambulanță Județean Gorj a publicat salariile încasate de de cei 195 de angajați în ultima lună.

Potrivit situației care a fost întocmită pentru luna septembrie, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, cel mai mare salariu brut de bază este cel încasat de către managerul interimar Tiberiu Tătaru. Este vorba de peste 19.000 de lei. La acesta se adaugă un spor brut de condiții de muncă de aproape 10.000 de lei.

Directorul tehnic și directorul economic încasează fiecare în jur de 10.000 de lei brut. Cele mai bune lefuri sunt însă ale medicilor primari.

La nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj sunt încadrați 7 medici primari și 2 medici specialiști, respectiv cu mult sub nevoile instituției. De exemplu, un medic primar are un salariu de bază brut de peste 16.600 de lei. La acesta se adaugă un spor de condiții de muncă. Acesta variază pe luna septembrie de la medic la medic între 8.000 și 11.000 de lei brut. Mai apare și un spor de tură de 15% din salariul de bază în funcție de zilele lucrate, care trece de 1.000 de lei.

Alte sporuri

De asemenea, un medic primar mai primește un alt spor pentru orele lucrate în zilele programate pentru repaus sau sărbătoare care este între 1.000 și 2.000 de lei, conform situației pe luna septembrie. Gărzile pot ajunge și ele la 5.000 de lei într-o lună, iar gărzile de sâmbăta și duminica sunt plătite separat și ajung de la câteva sute la câteva mii de lei. Nu în ultimul rând se mai acordă o indemnizație de hrană care este de 347 de lei lunar. Totodată, cei doi medici specialiști au un salariu de bază mai mic cu 10.000 de lei față de medicii primari, la care se adaugă sporurile amintite.

Ambulanțierii și asistenții medicali au salariul de bază 5.000 de lei la care se adaugă celelalte sporuri și se trece per total și de 10.000 de lei brut lunar. Un registrator are 4.000 de lei brut salariul de bază. Un economist are 5.000 de lei salariu de bază și mai primește sporul de condiții de muncă de 2.000 de lei, plus indemnizația de hrană. Cel mai mic salariu este încasat de cele două femei de serviciu. Este vorba de un salariu de bază de 3.100 de lei plus sporul de condiții de muncă și indemnizația de hrană. Per total o femeie de serviciu ajunge și la 4.000 de lei brut lunar.

Doar 7 medici la un județ întreg

Serviciul Judetean de Ambulanţă Gorj este o unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridica, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii având în structura sa un compartiment pentru asistent medicală de urgenţă si transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic, şi un compartiment de transport sanitar neasistat.

Compartimentul pentru asistenţă medicală de urgenţă funcţionează în regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă. Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj are sediul central în Târgu Jiu (statia centrala) si șase substaţii de ambulanţă la Motru, Novaci, Bumbești-Jiu, Târgu-Carbunești, Rovinari si Turceni care asigură o acoperire eficientă a întregului teritoriu al judeţului. Personalul medical operativ este format din 7 medici, 70 de asistenţi, 6 operatori registratori de urgenţă şi 75 de ambulanţieri.

40 de autospeciale

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj asigură servicii de:

transport medical asistat – transportul de urgenţă al pacienţilor care necesită monitorizare și îngrijiri medicale pe durata transportului, asigurate de medic sau asistent medical, utilizând ambulanţe tip B sau C;

transport sanitar neasistat – transportul pacienților care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului.

Transportul sanitar neasistat se efectuează cu ambulanţe tip A1 sau A2, precum si cu alte tipuri de autovehicule decât ambulanţele tip B si C, aflate în dotarea serviciilor de ambulanţă. Serviciul Judeţean de Ambulanţa Gorj are un parc auto compus din 40 de autosanitare, având echipajul format în funcţie de felul solicitării, din 1, 2 sau 3 persoane. Tipurile de ambulanţe se clasifică astfel: Tip C (4 buc.), Tip B1/B2 (23), Tip A1/A2 (12), consultaţii la domiciliu (1). Serviciul de Ambulanță Gorj a încercat în ultimii ani să angajeze medici, dar fără succes, în ciuda salariilor bune oferite.