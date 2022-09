Complexul Energetic Oltenia cumpără cărbune de la privați

Complexul Energetic Oltenia se confruntă cu o lipsă a cărbunelui necesar grupurilor energetice și a decis să demareze oficial procedurile pentru a achiziționa cărbune de pe piață.

Din acest motiv preluarea producției de la carierele miniere private a devenit o prioritate. Este vorba de cele două cariere miniere private care există pe raza județului Gorj, în Bazinul Minier Motru. Aproape întreaga producție a acestora este exportată în Serbia. Șefii Complexului Energetic Oltenia vor însă ca tot cărbunele să rămână în Gorj. În acest sens se are în vedere un contract de achiziție cărbune energetic cu transport inclus. Este vorba de lignit concasat cu granulația sub 150 mm pentru Sucursala Electrocentrale Turceni. Complexul Energetic Oltenia mai are nevoie de cărbune neconcasat pentru Cariera Lupoaia, din zona Motru. Se intenționează ca în data de 16 septembrie să se finalizeze achiziția și să poată fi semnat un acord-cadru cu o durată de 20 de luni.

80 de lei tona de cărbune produsă de CEO

Complexul Energetic Oltenia produce cea mai ieftină tonă de cărbune din țară. Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, tona de cărbune este de aproximativ 80 de lei. Este prețul mediu rezultat la nivelul tuturor carierelor miniere din județul Gorj, precum și de la subunitatea minieră din Husnicioara, Mehedinți. Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a declarat că este un preț de cost prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli din acest an. Un preț redus la tona de cărbune înseamnă costuri mai mici în ceea ce privește producția de energie electrică. Cel mai ieftin megawat se produce la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari. Aici este eliminat transportul cărbunelui pe calea ferată. Sunt costuri care nu se mai reflectă în prețul final, având în vedere că lignitul ajunge la depozitul de la Termocentrala Rovinari cu ajutorul benzilor transportoare.

Cât mai mult cărbune

Complexul Energetic Oltenia le mai oferă cărbune și salariaților, sub forma unui ajutor pentru încălzirea de iarnă. Prețul este însă de 160 de lei tona. Este dublu față de prețul de producție, însă în preț sunt incluse și alte costuri și taxe. Pentru cota de 10 tone de cărbune oferită de Complexul Energetic Oltenia salariaților au fost depuse peste 5.000 de cereri. Mai mult de jumătate au fost deja onorate. Cotele de cărbune pentru încălzirea de iarnă se ridică de la punctele de încărcare stabilite în 10 subunități miniere. De asemenea, prețul stabilit de Complexul Energetic Oltenia pentru terți este de 252 de lei tona de cărbune. Compania vrea însă să își conserve resursele proprii și să achiziționeze cărbune suplimentar. Aceasta pentru a se asigura că va trece cu bine peste sezonul rece. De altfel, Guvernul a aprobat recent stocurile de siguranță pentru companiile energetice. Complexul Energetic Oltenia va trebui să dețină în stocuri până la 1 noiembrie peste un milion de tone de cărbune. Acesta va fi folosit exclusiv pentru producerea de energie electrică.

Nu va conta dacă vor cumpăra mai scump de 80 de lei

Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, a declarat că își dorește un preț cât mai bun la tona de cărbune în ofertele pe care le așteaptă de la carierele miniere private. Burlan a precizat că nu se teme de controalele Curții de Conturi dacă va cumpăra lignit la un preț mai mare decât tona produsă la compania deținută de Ministerul Energiei. „Nu știu ce oferte de preț vom avea de la carierele private. Sper să luăm noi tot cărbunele produs de carierele private în Gorj. Este păcat să fie exportat în Serbia și de acolo poate să importe România energie pe bază de cărbune care nu include certificatele de CO2. Chiar dacă vom cumpăra tona de lignit la un preț mai mare decât producem noi per ansamblu vom fi pe plus pentru că vom vinde energie la un preț bun și vom acoperi toate costurile”, a declarat Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia.