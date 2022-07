Încă un muzeu al culturii populare deschis pe Transalpina

Încă un muzeu al culturii populare este disponibil pe Transalpina. Acesta a fost amenajat într-o clădire din cadrul Stânei Ștefanu, după stațiunea Rânca, în zona montană.

Muzeul este administrat de băcița Maria Băbu, din Gorj, care a adus în muzeu sute de obiecte de colecție. Unele cămăși și ii sunt vechi de o sută de ani. Există și un război de țesut, mobilier vechi și altele. În special turiștii străini sunt încântați de ce văd în muzeu.

„Am umblat peste tot. Chiar și din Dolj am diferite obiecte tradiționale, iar cele mai importante ne-au fost donate de către Sucă, nepotul lui Amza Pellea, care trăia atunci și avea grijă de Casa Memorială a lui Nea Mărin. A fost impresionat de povestea mea, că stâna a luat foc, și ne-a donat un brâu, o paporniță și damigeană. Brâul este cel folosit în film. Am costume vechi și de peste 100 de ani. Am zeci de costume populare. Nu le mai știu numărul. Am umblat prin toate satele, în special în cele din zona de sub munte. Am primit multe sub formă de donație.”, a spus Maria Băbu, cea care administrează muzeul.

Totul este tradițional

Muzeul se axează pe o colecție de obiecte care reprezintă portul popular și tradițiile din zona montană. „Perinile sunt din Poiana Sibiului. Nimic nu este făcut pe calculator. Am o cămașă bărbătească tradițională făcută în Valea Jiului, la Livezeni, cu simboluri dacice. Am costume de la Olguța Berbec, din Mehedinți.

Este și o mașină de cusut foarte veche. Avem și un fier de călcat cu cărbuni. Eu am călcat cu așa ceva când eram tânără. Avem și o troacă pe care o foloseam la legănatul copiilor. Așa i-am crescut. Au venit niște străini și au întrebat dacă așa erau legănați copiii în trecut. Nu le venea să creadă. Patul cu paie a fost donat de cineva din Băilești și are 100 de ani. Am mai și cumpărat diferite obiecte. Sunt foarte multe costume populare și cămăși care sunt în dulap și nu sunt expuse”, a mai spus Maria Băbu. Accesul în muzeu este gratuit. Lângă este și un punct gastronomic cu produse culinare montane.