UATAA Motru riscă a doua amendă de la Fondul de Mediu pentru neachiziționarea certificatelor de CO2

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă(UATAA) Motru a depășit termenul de conformare pentru achiziția certificatelor de CO2.

În aceste condiții ar putea fi sancționată oricând de către Administrația Fondului de Mediu prin calcularea de penalități pentru certificatele de CO2 neachiziționate până la data limită. Termenul de conformare pentru achiziția certificatelor de CO2 aferente producției de agent termic și energie în ultimul sezon de iarnă a fost finalul lunii aprilie.

Acest lucru nu a fost posibil, având în vedere numărul certificatelor, dar și prețul acestora în ultimele luni. Cu toate acestea, spre deosebire de anul trecut, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a reușit să achiziționeze 12.500 de certificate din totalul de 48.000. Este vorba doar de un sfert din necesar.

Au cerut bani și nu au primit

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru nu este la prima sancțiune din partea Administrației Fondului de Mediu. Anul trecut a primit o notificare, după ce nu s-a conformat în ceea ce privește achiziția a aproape 50.000 de certificate de CO2. Creanța calculată a fost de 24 de milioane de lei, la care se adaugă contravaloarea celor 50.000 de certificate. Acestea sunt în continuare necumpărate, iar datoria respectivă neachitată.

„Abia au reușit să cumpere 12.500 de certificate pentru anul acesta. Am tot cerut bani de la Guvern, dar nu am primit. S-au găsit fonduri din ce s-a vândut, adică energie electrică în cogenerare. Dar nu au fost fonduri pentru toate certificatele. Au fost și diferențe de preț: 70, 60 de euro. Un preț foarte mare. Cele de anul trecut sunt în continuare neplătite. Nu știu ce o să facem. Bine că am reușit să ieșim din iarnă, deși a fost foarte greu. Încasările de la populație sunt în continuare scăzute. La nivelul managementului este instabilitate. Sper să înceapă de acum pregătirea următorului sezon de iarnă, dar nu știu de unde vom identifica sumele pentru a achita aceste restanțe cu certificatele de CO2. Sunt milioane de euro”, a afirmat primarul din Motru, Cosmin Morega. Acum prețul unui certificat de CO2 se apropie de 90 de euro.