Secretar de stat, proprietar de două apartamente, chiriaș la CEO

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, gorjeanul Constantin Ștefan, locuiește cu chirie la Reprezentanța Complexului Energetic Oltenia (CEO) din București, cu toate că deține două apartamente în Capitală.

Constantin Ștefan a fost numit recent în funcție pe un post de secretar de stat în Ministerul Energiei. Pentru ca numirea să fie posibilă, Ștefan s-a suspendat din postul pe care îl ocupa la Complexul Energetic Oltenia, din Târgu Jiu.

În fapt, Constantin Ștefan se ocupa chiar cu achiziția certificatelor de CO2. Noul secretar de stat s-a mutat în București, dată fiind natura funcției și mai ales că îi era imposibil să fie navetist. Și-a căutat o locuință și a devenit chiriaș chiar la Reprezentanța Complexului Energetic Oltenia din București, ca persoană fizică, deși, teoretic, prioritate au salariații activi ai Complexului Energetic Oltenia și mai ales cei care nu dețin o locuință și chiar două în municipiul București.

Are două apartamente în Capitală

Potrivit declarației de avere depusă de Constantin Ștefan după instalarea în funcție, acesta deține împreună cu soția două apartamente chiar în București, unde își are noul loc de muncă. Un apartament este în sectorul 3, are o suprafață de 54 de metri pătrați și a fost dobândit prin vânzare cumpărare în anul 2017 de către Constantin Ștefan și soția acestuia.

Al doilea apartament este în sectorul 4, are o suprafață de 64 de metri pătrați și a fost dobândit printr-un contract de vânzare-cumpărare în anul 2019 de către Constantin Ștefan și soția sa, angajată la o instituție publică din Târgu Jiu. Cu toate că are cele două locuințe chiar în Capitală, secretarul de stat a preferat să închirieze un spațiu în altă parte. Și s-a oprit la Reprezentanța Complexului Energetic Oltenia. Aici a închiriat o cameră cu baie. Valoarea contractului este de numai 453,75 de lei, fără TVA, la care se adaugă utilitățile. Spațiul închiriat are o suprafață de 14 metri pătrați.

CEO nu l-a întrebat dacă are locuințe în București

Constantin Ștefan a declarat că a fost numit în funcție pe 9 februarie și că nu a locuit fără contract la locuința din Reprezentanța CEO. A încheiat un contract de închiriere începând cu data de 14 februarie. Ștefan a spus că a preferat să închirieze un spațiu de locuit de la Complexul Energetic Oltenia pentru că este foarte aproape de sediul Ministerului Energiei, la circa 3 kilometri. În plus, nu a putut să stea într-unul din cele două apartamente pe care le deține în București, pentru că are contracte de închiriere în derulare.

„Valoarea chiriei este de 453,75 de lei fără TVA pentru o cameră de 10 metri pătrați și o baie de 4 metri pătrați. Este un contract încheiat cu persoana fizică. A fost disponibil acest spațiu și am făcut cerere. Chiria este suportată de mine și nu de minister. Dacă închiriam în altă parte, cred că era mai bine raportat la metri pătrați. Am vrut și ca banii să ajungă la CEO. Și marele avantaj este că e aproape de minister. Eu nu aveam cum să stau la mine pentru că am contracte de închiriere prelungite, cu obligații asumate față de chiriași. De la CEO nu m-a întrebat nimeni dacă dețin vreo locuință în București. A fost trecut prin Directorat totul. Mai este un spațiu în care e cineva de la Petromin. Deci închiriază și la terți, în limita spațului disponibil la Reprezentanță”, a declarat Constantin Ștefan.

CEO recunoaște că a aprobat închirierea spațiului

Potrivit unui punct de vedere transmis Gazetei de Sud, reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au recunoscut existența contractului de închiriere pe persoană fizică, încheiat cu secretarul de stat Constantin Ștefan, din Ministerul Energiei. Se mai precizează că Directoratul a aprobat încheierea contractului respectiv de închiriere.

„Domnul Ștefan Constantin are închiriat un spațiu în suprafață totală de 14,52 mp la reprezentanța CE Oltenia din București (punct de lucru al CE Oltenia), în baza unui contract de închiriere încheiat între CE Oltenia și persoana fizică, aprobat de Directoratul societății, în baza căruia se emit facturi lunare pentru chirie și calcul utilități conform consumului lunar.”, potrivit Complexului Energetic Oltenia. Rezultă că oricine poate închiria de la CEO o cameră de locuit în București, în limita spațiului disponibil, pentru o chirie de 453 de lei fără TVA, chiar dacă deține și alte locuințe în Capitală.