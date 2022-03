Cablurile de pe stâlpi, date jos până la finalul anului

Toate cablurile de comunicații sau iluminat vor trebui să fie date jos de pe stâlpi până la finalul acestui an. Stâlpii vor fi folosiții doar pentru a susține corpurile de iluminat, nu și cabluri. Este decizia luată de către autoritățile locale pentru a se conforma legislației. Cablurile care sunt funcționale pot fi introduse în subteran. Cele care nu mai sunt folosite de ani de zile pot fi înlăturate direct.

Poliția Locală Târgu Jiu a finalizat recent identificarea companiilor energetice sau de comunicații care încă mai dețin cabluri pe stâlpii de iluminat. În anumite zone acestea au fost înlăturate. Mai sunt însă destule străzi din municipiu unde firmele nu s-au conformat încă. Este motivul pentru care polițiștii locali au transmis notificări firmelor ca să elimine cablurile respective. Termenul de conformare este finalul acestui an.

Vor fi date jos de către municipalitate

Florin Băluță, șeful Poliției Locale Târgu Jiu, a declarat că imediat ce termenul va expira cablurile vor fi înlăturate de autoritățile locale, chiar dacă sunt folosite sau abandonate de companii. În multe zone, din cauza greutății cablurilor, stâlpii au ajuns să se încline și le-a fost afectată structura.

„Lucrurile sunt foarte clare pentru toată lumea. Decizia este de a elimina aceste cabluri de pe stâlpi până la finalul acestui an. Este timp destul să fie date jos. Sunt destule firme care deja s-au conformat și care le-au eliminat sau le-au îngropat pentru că este nevoie de ele în continuare. Am trimis deja notificări la companiile care le dețin. Dacă până la finalul acestui an nu vor lua măsuri să le dea jos, acest lucru va fi făcut de către autoritatea locală. Vom avea aceeași situație ca în alte orașe unde nu se mai văd cabluri pe stâlpi. Cine nu le va da jos își va asuma consecințele.”, a declarat Florin Băluță, directorul Poliției Locale Târgu Jiu.