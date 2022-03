Este aglomerație la Serviciul Pașapoarte Gorj. Numărul de solicitări este în creștere de la o zi la alta.

În ultimele două săptămâni, au fost depuse peste o mie de cereri pentru eliberarea de pașapoarte. Înainte de războiul din Ucraina erau între 40 și 60 de cereri pe zi, iar în prezent s-a trecut de 150 de cereri pe zi depuse pentru eliberarea unui pașaport.

Un pașaport temporar valabil un an costă 96 de lei. Un pașaport electronic pentru persoane sub 12 ani costă 234 de lei, iar pentru persoane peste 12 ani costă 258 de lei. Pașaportul electronic pentru copiii sub 12 ani este valabil 3 ani, pentru cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani documentul este valabil 5 ani, iar peste vârsta de 18 ani pașaportul electronic este valabil 10 ani.

Eliberarea unui pașaport se face în 5 zile lucrătoare. Pașapoartele temporare sunt confecționate la Târgu Jiu, iar cele simple, electronice, la București.