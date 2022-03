Retragerea Consiliului Local Târgu Jiu din Clubul Pandurii este blocată în instanță în momentul de față. Autoritatea locală nu poate să desfășoare niciun fel de activități sportive în domeniul fotbalului, întrucât este legată în continuare de clubul controlat de fostul lider de sindicat din minerit Marin Condescu. Consiliul Local Târgu Jiu s-a retras dintre asociații Clubului Pandurii Lignitul în anul 2020. De câțiva ani nu a mai achitat niciun fel de cotizație.

„Ieșirea Consiliului Local din Asociația Clubul Sportiv Pandurii Lignitul este blocată în instanța de judecată. Se vine cu tot felul de tertipuri din partea clubului și se blochează în instanță intenția noastră de a nu mai face parte din acest club. Noi nu am mai plătit niciun fel de cotizație din 2017. Nu văd care este rostul acestei atitudini. Este anormal ce se întâmplă. Măcar am putea să salvăm juniorii și să îi integrăm la Clubul Sportiv Municipal. Patrimoniul sportiv este câștigat în instanță și Stadionul Municipal este acum în totalitate la dispoziția noastră. Am putea să facem o secție de fotbal la CSM; poate ne asociem și cu un partener privat pentru o echipă de fotbal. Sunt variante. Dar, în orice variantă, dorim ca totul să fie transparent”, a declarat primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Au de plătit restanțe de 2,8 milioane de lei

Asociații Clubului Pandurii Lignitul sunt:

Complexul Energetic Oltenia,

Consiliul Județean Gorj,

Consiliul Local Târgu Jiu,

Artego SA,

Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia.

Chiar înainte de intrarea în insolvență a Clubului de fotbal din Târgu Jiu, asociații au decis să sisteze plata contribuțiilor. Acestea s-au tot adunat de-a lungul anilor și au ajuns în final la câteva milioane de euro. Marin Condescu, președintele Uniunii Sindicatelor Miniere din Oltenia, a decis să recupereze în instanță sumele restante. Curtea de Apel din Craiova i-a dat dreptate Clubului de fotbal Pandurii Lignitul Târgu Jiu.

La fel se întâmplase la Tribunalul Gorj. Magistrații din Craiova au majorat însă sumele.

„Respinge apelurile pârâţilor. Admite apelul reclamantului. Schimbă sentinţa, în sensul că admite în parte acţiunea. Obligă pârâţii să plătească reclamantului despăgubiri, conform variantei I a raportului de expertiză contabil întocmit de expert Bârhoată Ana, astfel: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – 6.398.608,88 lei; Consiliul Local Târgu Jiu – 2.861.747,68 lei; Consiliul Judeţean Gorj – 769.543,23 lei; Artego SA – 4.898.219,86 lei şi U.S.M.O. – 516.983,76 lei. Cu drept de recurs.

Pronunţată în şedinţa publică. Document: Hotărâre 698/2019 18.09.2019“, conform Curții de Apel din Craiova. Toți asociații au ajuns să achite cotizațiile restante, însă doar Consiliul Local Târgu Jiu se judecă în instanță în continuare pe această temă. Motivul este că instanța a obligat CL Târgu Jiu să achite restanța, însă conturile sunt pe numele Primăriei Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a declarat că, dacă instituția va fi pusă în situația să achite suma respectivă, se va îndrepta împotriva fostei conduceri a primăriei. „Ne vom îndrepta în instanță împotriva celor care au făcut posibilă această situație, dacă vom rămâne fără bani. Îi recuperăm de la ei”, a menționat edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.