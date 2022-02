Târgu Jiu: Patru surse de apă intră în reabilitare

Patru surse de apă ale municipiului Târgu Jiu vor intra în reabilitare în această primăvară. Este un contract de proiectare și execuție de lucrări la sursele de apă și aducțiunile de suprafață ale municipiului Târgu Jiu.

Este vorba de Runcu, Vâja Clocotiş, Sohodol și Șușița. Bugetul pentru proiectare și execuție depășește 40 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile.

Pentru sistemul de alimentare cu apă din Târgu Jiu s-au propus următoarele lucrări:

Reabilitare sursa Șușița Verde, Reabilitare sursa Runcu

Aducțiuni/conducte de transport, Reabilitare aducțiune sursa Șușița Verde-Dealul Târgului;

Reabilitare aducțiune sursa Vâja Clocotiș-camera încărcare Runcu.

Reabilitare aducțiune sursa Sohodol-camera încărcare Runcu. Durata de execuție – 885 zile (29 luni).

Lucrările constau în:

Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investiție descrise în Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție.

Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției

Lucrări de construcție

Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice

Testare și punere în funcțiune

Acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garanție, atunci când este necesar

Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție de 36 luni

Instruirea personalului Beneficiarului”, conform documentațiilor. E

Este de amintit că municipiul Târgu Jiu are probleme majore cu alimentarea cu apă în perioadele de secetă accentuată.

Se refac și sursele de apă de la Novaci și Rânca

Și orașul Novaci și stațiunea Rânca vor beneficia de o investiție în urma căreia vor fi reabilitate sursele de apă. Vor fi executate lucrări atât la sursele de alimentare cu apă, stația de tratare a apelor, cât și la aducțiuni. Bugetul este de aproape 15 milioane de lei.

Investiția propune reabilitarea izvorului de la Bercești, realizarea unei camere de încărcare noi la Tidvele. Va mai fi amenajată o captare cu dren la Gilort. Va fi înlocuită o conductă în zona Cerbul.

Vestea bună este că va fi construită o conductă de transport nouă pentru Rânca, în așa fel încât să se asigure suplimentarea din sursa Cerbul. Va mai fi realizată o stație de clorinare la rezervorul de 1000 de metri cubi de la Rânca, precum și reabilitarea integrală a celor 6 rezervoare din zonă. Vor fi disponibile și stații de pompare noi pentru orașul Novaci. Lucrările trebuie să fie gata în 17 luni, iar proiectarea în 10 luni. Și stațiunea turistică Rânca are probleme an de an cu asigurarea apei potabile, în special în perioada decembrie – ianuarie, de final și început de an.