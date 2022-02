Expoziție ”Unexpected Dali”, la Târgu Jiu

Ca urmare a succesului pe care această expoziție l-a avut în Polonia, Lituania și România – în Arad, Buzău, Râmnicu Vâlcea, lucrările originale din expoziția unică ”Neașteptatul Dali” (”Unexpected Dali”)sunt acum la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, România.

Expoziția este deschisă în perioada 16 februarie – 22 mai și, potrivit colecționarului Vassilii Kesauri, conține 150 de lucrări originale realizate de Salvador Dali. Expoziția pune la dispoziția vizitatorului, de asemenea, un audio guide inovativ și unic, creat special pentru păstrarea siguranței în perioada pandemică. Curatoriată de Vasilii Kesauri și Aleksandre Kesauri, colecționari, și Dorina Cioplea-Văduva, muzeograf în cadrul Secției de Artă a Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, expoziția este organizată de Art Expo SIA (Letonia) și Colecția Kesauri, în parteneriat cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

Lucrări originale

Expoziția ”Neașteptatul Dali” este compusă din piese aparținând Colecției Kesauri, lucrări originale realizate de Salvador Dali: litografii, ceramică, bronz, argint, aur. Expoziția evidențiază aspecte majore din opera unuia dintre cei mai importanți artiști ai vremurilor noastre – Salvador Dali.

Potrivit organizatorilor, scopul expoziției este acela de a ajuta publicul să vadă și să înțeleagă modalitățile prin care Dali își materializa ideile, datorită limbajului său artistic special, sub formă de imagini.

„Dincolo de ceea ce ochii pot vedea se află o arie largă de lucruri ce nu pot fi spuse, care trebuie simțite și care sunt mult mai importante decât cele văzute. Acest puzzle, acest mister atrage și forțează privitorul să se gândească la întrebările fundamentale ale vieții. Creativitatea lui Dali stă mai mult în ”gândește”, ”imaginează-ți” decât în ”vezi”. Astăzi, Dali este cel mai proeminent reprezentant al suprarealismului în artă. Metoda paranoico-critică devine modul său de gândire șI realizare în artă. ”Ambiția mea în domeniul pictural este să materializez imagini de o iraționalitate concretă cu cea mai imperialistă furie a preciziei.” (S. Dali) Artistul adora să explice înțelesul artei sale… dar fără să intre prea mult în detalii. ”Dacă vi se pare că este prea simplu, nu ezitați să îmi spuneți, aș fi bucuros să mai complic puțin…”.

Creativitatea lui Dali, la fel ca orice operă de geniu, este relevantă astăzi, iar gândul său ”Cred că acum suntem în Evul Mediu, dar va veni și ziua Renașterii” este tot mai actual în contextul despiritualizării și depersonalizării omului în lumea modernă. Dali scria: ”Peste secole, Leonardo da Vinci și cu mine întindem mâna unul spre celălalt”. Și noi trebuie să întindem mâna spre contemporanul nostru care, prin arta sa, ne provoacă să gândim, încercând să facă lumea mai bună.”, conform lui Vasilii Kesauri, colecționar.

Expoziția este împărțită în șapte secțiuni tematice.

Secțiunea 1 – ”Profesiile” / ”Man`s professions”

Seria este compusă din 11 subiecte pictate de către Salvador Dali în anii 1970 și 1971. maestrul Dali nu a creat aceste opere la comandă, prin urmare spiritul și creativitatea sa multi-fațetată nu au fost restricționate de o serie de direcții predeterminate. El a folosit simboluri și culori specifice pentru zona de la țară cu care el era familiarizat. Din acest motiv, lucrările pot părea nespecifice zonei rurală pentru publicul nefamiliarizat cu această topografie. Mai târziu, în 1979, seria ”Profesiile”, cu toate cele 11 piese originale, a fost autorizată să se producă sub formă de serigrafie, pe argintiu și auriu. Doar seria argintie a fost făcută și nici ea integral.

Secțiunea 2 – ”Iubirile Cassandrei”

În 1967 Dali a primit o comandă de la editorul Pierre Argillet să creeze o serie de gravuri care să însoțească poemele lui Ronsard. Pentru Dali, imaginarul de vis pe care l-a găsit în poezia lui Ronsard i-a deschis drumul să își exprime ideile de fantezie și inconștient prin teme cum sunt dragostea, moartea, trecerea timpului și ciclul naturii. Fiecare gravură este semnată de către Dali prin timbru sec.

Secțiunea 3 – ”Tricorn”

Salvador Dali a creat această magnifică serie de 20 de litografii bazate pe romanul șI baletul ”Tricorn” în 1995. Fiecare litografie în parte reprezintă reprezintă culminarea sa artistică de până atunci. Litografiile sunt făcute în așa fel încât fiecare culoare este imprimată individuală, ceea ce îi conferă claritate coloristică.

Secțiunea 4 – Alte lucrări originale de Salvador Dali

Expoziția cuprinde diferite lucrări originale realizate de către Salvador Dali, cum ar fi tapiserii, serigrafii pe mătase, litografii, cărți poștale al căror design a fost realizat de către maestro și chiar lucrări originale de designer , cum ar fi Puzzelul Circular, pe care l-a realizat special pentru Ediția Springbok din New York. De asemenea, conține portofolii șI serii din lucrările originale ale lui Dali: „The Old Man and the Sea”, „Hommage a Meissonier”, „Wall Calendar 1956 for Hans E. Bahr”, „Wall Calendar 1965 for Manifattura Ceramica Pozzi”.

Preț bilete:

Adulți – 25 lei cu suport text, 30 de lei cu suport audio

Copii cu vârste între 7 și 17 ani, elevi, studenți, pensionari – 15 lei cu suport text, 20 lei cu suport audio

Copii cu vârste între 7 și 17 ani (inclusiv) însoțiți de cel puțin un adult; copil din grup de elevi (cel puțin 10) – 10 lei cu suport text, 15 lei cu suport audio

Copii cu vârste de până la 7 ani și profesor însoțitor de grup – gratuit.

Expoziția este susținută de: Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Târgu Jiu, Muzeul Național ”Constantin Brâncuși”, Biblioteca Județeană Gorj ”Christian Tell”, Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”