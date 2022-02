Captare nouă de apă pentru Rânca

Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, a anunțat construirea unei noi captări de apă pentru zona turistică Rânca.

An de an la Rânca sunt probleme cu presiunea apei pentru pensiuni și cabane, însă soluțiile au întârziat să apară. În ultima lună investitorii din Rânca au reclamat, de asemenea, lipsa apei potabile și menajere. Cabanierii au fost nevoiți să aducă apă cu bidoanele din Novaci sau de la pensunile unde încă exista presiune. În anumite situații apa a fost contra cost. În disperare de cauză, proprietarii de unități de cazare au apelat la autoritățile locale și județene. În cele din urmă, Direcția de Sănătate Publică Gorj a ajuns săptămâna aceasta într-un control la Rânca. Verificările au vizat atât operatorul de apă și canal, sursele de apă, cât și situația de la pensiuni, hoteluri și cabane.

Se caută sursa de finanțare

Marcel Iacobescu, prefectul de Gorj, a declarat că din discuțiile pe care le-a purtat cu autoritățile locale și cu operatorul Aparegio Gorj, soluția identificată este amenajarea unei noi captări de apă și înlocurea conducte principale de alimentrare cu apă. Rămâne să fie identificate fondurile pentru investița respectivă.

„Vedem de unde luăm banii și trebuie să fie realizat un recensământ clar al branșamentelor și apometrelor. Actuala conductă va fi, de asemenea, înlocuită pentru că este spartă. E din metal și are pierderi. Vom avea o nouă captare, deci o sursă în plus ș o conductă nouă. Eu sper să fe excutate în cel mai scurt timp posibil și să fe rezolvată această problemă care apare an de an la Rânca. Trebuie, pe de altă parte ca să existe un control clar al consumului de apă și toată lumea să plătească tot ce consumă“, a ma declarat Marcel Iacobescu, prefectul județului Gorj.