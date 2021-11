Acord cadru de un milion de euro, oferit de SJU

Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Târgu Jiu alocă suma de aproape un milion de euro pentru o achiziție de materiale medicale.

A fost alocată suma de peste 4,8 milioane de lei pentru aparate de osteosinteză necesare activității unității medicale. Va fi încheiat un acord cadru pentru asigurarea constantă a echipamentelor necesare. Acordul cadrul va avea o durată de 24 de luni.

Osteosinteza este reasamblarea fragmentelor osoase ale unei fracturi cu ajutorul șuruburilor, agrafelor, plăcilor cu șuruburi, cuielor, broșelor sau oricărui alt mijloc mecanic. Prin osteosinteza se imobilizează mai ales fracturile instabile sau care riscă să lezeze elementele anatomice (artere, nervi etc.). La subiecții în vârstă, în caz de fractură a colului femural îndeosebi, această tehnică permite în plus limitarea consecințelor unei imobilizări îndelungate la pat (escare, embolie pulmonară, denutriție, risc de infecție urinară și pulmonară etc.).

Materiale esențiale

În fapt, atunci când se recurge la osteosinteza, imobilizarea este mult mai strictă, și deci mai puțin îndelungată, comparativ cu oricare alt procedeu (gips, atelă). Adesea, reeducarea poate începe chiar în zilele imediat următoare intervenției. Materialul de osteosinteză, uneori voluminos și deranjant, este îndepărtat după un interval cuprins între 6 și 18 luni. Fracturile deschise, care antrenează daune musculare și cutanate importante, necesită o osteosinteză cu fixator extern: broșe mari, legate și solidarizate între ele prin una sau mai multe piese metalice, imobilizează osul trecând prin piele și prin mușchi, la distanță de focarul de fractură.