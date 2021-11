Sindicatele cer lista cu angajații decedați la locul de muncă de la înființarea CEO și până în prezent

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) solicită administrației o listă cu angajații care au murit la locul de muncă de la înființarea companiei și până în prezent.

Informațiile vor fi folosite pentru modificarea Legii 197 din 2021 care vizează introducerea de condiții speciale de muncă la companiile energetice și scăderea vârstei de pensionare. Legea nu se aplică însă retroactiv și este nevoie de o Ordonanță de Urgență de modificare. Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia trag un semnal de alarmă cu privire la angajații care își pierd viața la locul de muncă.

În ultima săptămână au fost înregistrate două decese în rândul personalulu direct productiv. În ambele cazuri moartea angajaților s-a produs în timpul programului de lucru și au fost deschise dosare de cercetare fie de către Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, fie de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Este de amitit că un angajat al Complexului Energetic Oltenia a murit în data de 9 noiembrie la Cariera Roșia.

Salariatul conducea un utilaj de mari dimensiuni. A încercat să coboare o pantă pe lângă o bandă transportoare. Utilajul s-a răsturnat. Bărbatul a murit strivit în cabina volei folosită în actvitățile din cariera minieră. Victima nu a mai putut fi salvată.

Mort la 48 de ani după 30 de ani de muncă

Al doliea salariat a murit în data de 16 noiembrie la Cariera Peșteana. Este vorba de un bărbat de 48 de ani care a fost găsit fără suflare lângă un utilaj. Angajatul ar fi făcut infarct, a căzut din picioare și și-a dat ultima suflare chiar lângă utilaje. Nu a mai putut să fie salvat, cu toate că la fața locului a fost trimisă și o ambulanță.

„Nu se mai poate să lucrăm în ritmul și în condițiile acestea. Se vor înmulți morții la Complexul Energetic Oltenia. Am cerut tot timpul să fie făcute angajări pentru că oamenii nu pot să primească sarcini în plus. Unde erau patru acum este unul singur și are de parcurs kilometri întreg pe lângă bandă pentru a-și face meseria. Noi producem aceleași cantități de energie și de cărbune sau chiar mai mult, cu toate că suntem mai puțini. Am făcut adresa prin care solicităm datele exacte cu privire la angajații care au decedat din 2021 încoace la locul de muncă și cauzele”, a declarat Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” Rovinari.

Prea puține ajutoare medicale pentru salariații CEO

Sunt prea puține ajutoare de boală acordate la nivelul Complexulu Energetic Oltenia. Este opinia unuia dintre liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia. Manu Tomescu, vicepreședintele Sndicatului Energia Rovinari, a declarat că o bună parte a salaraților trecuți de 40 de ani sunt bolnavi.

Unii își iau pastilele în autobuze, înainte de intrarea la lucru sau chiar în timpul programului de lucru. În cadrul Comisiei Mixte sindicate-administrație se acordă ajutoare financiare angajaților cu probleme medicale. Liderul de sindicat crede că acestea sunt prea mici și prea puține în raport cu situația tuturor salariaților care s-au îmbolnăvit la locul de muncă.