Laureații Festivalului Național de Umor „Ion Cănăvoiu”

O nouă ediție a Festivalului Național de Umor „Ion Cănăvoiu” și-a desemnat câștigătorii, weekendul trecut. Ediția de anul acesta s-a desfășurat online, la fel ca în 2020.

Juriul care a evaluat lucrările a fost format din următorii membri: Ion Popescu Brădiceni, Spiridon Popescu, Marian Dobreanu, Gabi Roșianu. Președintele juriului a fost scriitorul Nicolae Dragoș.

Câștigătorii ediției din acest an:

1. Premiul I epigramă – Nicolae Bunduri din Brașov

2. Premiul I proză scurtă –Constantin Bidulescu din Ploiești

3. Premiul pentru cea mai bună carte de epigramă – Ion Moraru din Independența, Galați

4. Premiul I fabulă – Vasile Larco din Iași

5. Premiul I parodie – Vasilescu Petre Ioan Florin din Craiova

6. Premiul I caricatură – Codruț Duduman din Bacău

7. Premiul pentru cea mai bună carte umoristică – Traian Cosma din Iași

8. Premiul pentru poezie umoristică – Gârda Petru Ioan din Cluj Napoca

Concurs de epigramă doar pentru olteni

La Concursul de epigramă rezervat concurenților din Oltenia, desfășurat sub titulatura ”Glume la… Masa Tăcerii” au prezentat lucrări numai 5(cinci) concurenți. Ținând cont de numărul redus de concurenți și de reducerea sumelor acordate de Asociația „Coloana Infinitului”, juriul local, alcătuit din Gabriel Roșianu, președinte, Nelu Vasile și Marian Dobreanu au hotărât acordarea unui singur premiu, concurentului clasat pe locul I, respectiv Any Drăgoianu din Țânțăreni, Gorj, precum și ștergerea Concursului de epigramă „Glume la… Masa Tăcerii” din agenda concursurilor de epigramă organizate în județul Gorj. Any Drăgoianu este absolventă a Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii ,,Spiru Haret’’ Bucureşti, 2011. A debutat cu volumul de versuri „Prea sentimentală”, lansat în cadrul manifestărilor „Eminescu la Floreşti” din 15 ianuarie 2006.

Any Drăgoianu este câştigătoarea a 135 de premii naţionale şi internaţionale. Autoare a 35 de cărţi (proză scurtă, poezie, epigramă, literatură pentru copii, hai-ku) a şase volume colective, este cuprinsă în mai multe antologii de: poezie, epigramă, proză scurtă, literatură pentru copii şi aforism.

Mai precizăm și că este membră a Uniunii Epigramiştilor din România şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, prim-vicepreşedinte al Cenaclului Epigramiştilor Olteni. Cu epigrama cochetează din anul 2008 când a fost invitată să se alăture Cenaclului Epigramiştilor Olteni.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționle Gorj le mulțumește tuturor celor 85 de participanți care au trimis lucrări pentru secțiunile Festivalului de Umor “Ion Cănăvoiu”.