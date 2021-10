Plafonarea prețurilor la energie afectează grav CEO

Managerul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, face demersuri pentru a excepta compania din legea care propune plafonarea prețului la energie la 450 de lei.

În acest sens, Daniel Burlan poartă discuții în aceste zile la Ministerul Energiei și la Parlament. Un proiect de lege propune plafonarea prețului la energia electrică la 450 de lei și impozitarea cu 95% a sumelor care trec peste limita stabilită. Acest lucru pune pe butuc practic orice șansă de viabilitate economică la nvelul Complexului Energetic Oltenia care are 11.000 de salariați și are de plătit în fiecare an certificate de CO2 în valoare de câteva sute de milioane de euro. Valoarea certificatelor de CO2 a depășit anul trecut 60% din cifra de afaceri a companiei. Complexul Energetic Oltenia produce la un preț de 510 lei megawatul, în preț fiind inclus și certificatul de CO2 care este 60 de euro, adică 300 de lei.

Supraimpozitare

În condițiile plafonării prețului la energie s-ar produce o supraimpozitare la nivelul Complexul Energetic Oltenia. În plus, 85% din energia produsă de Complexul Energetic Oltenia este vândută în baza contractelor bilaterale încheiate cu diferiț beneficiari. În contracte sunt prețuri fixe și foarte greu pot fi modificate prețurile, în funcție de fluctuațiile din piață.

„În condițiile plafonării și impozitării cu 95%, atunci CEO ar mai avea de dat bani la stat, respectiv 56 de lei pentru fiecare megawat. Este în mod clar o supraimpozitare: pe de o parte ni se spune că trebuie să ne acoperim plata certificatelor de CO2, pe de altă parte se vine cu această plafonare și supraimpozitare. Cum să ne acoperim acest cost, dacă prețul de producție cu tot cu certificat este de 510 lei?! Se caută soluții, să vedem cum vor putea fi găsite soluții pentru Complexul Energetic Oltenia. Compania va fi chemată în această iarnă să salveze sistemul energetic. Cum va putea să facă acest lucru cu asemenea suprataxări? Mai sunt de achitat taxe, salarii, certificatele de CO2”, a declarat Ion Rușeț, din cadrul Complexului Energetic Oltenia.