Consiliere pentru tinerele familii la Spitalul Județean

La Cabinetul de Planificare familială din cadrul Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, pacienții pot beneficia de consiliere individuală, inclusiv a cuplului.

Pacienții pot afla și despre:

identificarea nevoilor legate de sănătatea reproducerii;

prevenția infecțiilor cu transmitere sexuală; planificarea sarcinilor în momentele dorite din viață;

alegerea metodei potrivite privind contracepția feminină și masculină;

consilierea cuplurilor cu probleme de fertilitate;

consilierea pregravidică, în timpul sarcinii și postpartum, precum și consilierea în menopauză.

De la cabinet, pacienții pot achiziționa anticoncepționale și prezervative la prețuri mai mici decât în farmacii.

La acest cabinet din Policlinica SJU Târgu-Jiu, un prezervativ costă 0,30 bani, iar anticoncepționalele au prețuri cuprinse între 11,50 și 37 lei/cutia.

„La Cabinet vin și femei și bărbați, de diferite vârste. Avem și eleve și studente care au priceput că atunci când vorbim despre contraceptive, ele trebuie prescrise de un medic, nu luate după ureche! Femeile din ziua de astăzi sunt mai informate, dar nu generalizăm. Avem și paciente care au venit să ne spună că au probleme după ce au luat anticoncepționale că așa au auzit că ia nu știu care vecină etc. De la noi din cabinet pot achiziționa anticoncepționale și prezervative la prețuri mai mici decât în farmacii”, a spus medicul primar Viorela Flitan de la Cabinetul de Planning.

Pentru tineri și cupluri de orice vârstă

La cabinet pot beneficia de consultanță tineri și cupluri de orice vârstă.

„Adresabilitatea la nivel de cabinet-aici vorbim despre tineri și cupluri de orice vârstă care vin la noi, la cabinet. Ne adresăm și femeilor și bărbaților, iar consultația este gratuită, pe baza actului de identitate. Dacă au sub 14 ani, pot să vină cu părinții sau cu un tutore. Nu am avut încă pacienți sub această vârstă. Pacienții care au carte de identitate și sunt elevi sau studenți vin, de obicei, singuri, fără părinți. Un pacient stă în cabinet aproximativ jumătate de oră, căci facem și educație sanitară. În martie 2021 am încheiat și un parteneriat pe educația sănătății la Colegiul Național Spiru Haret. Noi facem prevenție și educație sanitară, stăm foarte prost la acest capitol al educației sanitare, la nivelul județului”, a afirmat medicul specialist Cristina Cornoiu de la Cabinetul de Planning.

Puteți merge la specialiștii acestui cabinet de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 15:00.