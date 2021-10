Rezervările sunt la pământ la unitățile de cazare din Rânca

Rezervări puține pentru sărbătorile de iarnă la unitățile de cazare din stațiunea Rânca, județul Gorj. Aproape nimeni nu se mai gândește la finalul de an și la sărbătorile de iarnă petrecute în stațiunea montană din nordul județului Gorj. Foarte puține familii au ales să facă rezervări la pensunile, cabanele sau la hotelurile dn Rânca la principalele două evenimente de final de an.

Este vorba de sărbătoarea Crăciunului și Anul Nou. În anii trecuți rezervările erau deja la sută la sută până la finalul lunii octombrie. Potrivit lui Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, în momentul de față o estimare arată că rezervările abia ajung la 20% raportat la situația anilor trecuț și chiar a anului trecut, când a debutat pandemia și starea de îngrijorare în rândul populației erau mult mai mare decât în momentul de față.

Mai multe rezervări după Anul Nou

Constantin Pănescu a declarat că sunt mai multe rezervări pentru primele zile de după Anul Nou. Este vorba de perioada 2 – 9 ianuarie 2022, când elevii și studenții vor fi în vacanță. „Lumea ezită probabil pentru că este stuația aceasta din România cu explozia numărului de cazuri de coronavirus și nu este acum prioritară programarea unor zile de vacanță, de odihnă la Rânca.

Eu sper ca situația să se schimbe pentru că lumea are nevoie de destindere la finalul unui an foarte greu și nu știu cât de greu va mai fi în continuare. Problema este că noi nici nu am mărit prețurile. Toată lumea a mers pe prețurile de anul trecut și la cazare și la mâncare, deși vorbim de lemne mai scumpe, de combustibil mai scump. Nu mai vorbesc de utilități. Nu știu ce vom face cu facturile la energie electrică. Avem și oameni cărora trebuie să le plătim salariile. Ce faci cu angajații, dacă nu ai turiști la cazare? Nici nu poți să îi trimiți pe salariați o perioadă acasă pentru că s-ar putea să nu-i mai găsești. Ori pleacă în altă parte, ori pleacă din țară”, a declarat președintele Asociației Concesionarilor din Rânca.