Deszăpezire de 350.000 de lei pentru Novaci și stațiunea Rânca

Primăria din Novaci a alocat suma de 350.000 de lei pentru achiziția serviciilor de deszăpezire pe drumurle publice din localitate și din zona montană Rânca. Este vorba de sezonul de iarnă 2021 – 2022.

Licitația va avea loc pe 25 octombrie. „Drumurile publice sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice diverse (ninsori, gheață, polei etc.) ce pot determina înrăutățirea viabilității acestora, dificultăți în desfășurarea traficului sau chiar închiderea traficului rutier. În vederea asigurării circulației rutiere pe aceste drumuri în condiții de siguranță în timpul iernii, sunt necesare a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora.

Modul de organizare a intervențiilor, de acționare de evidențiere și informare a acestora sunt prevăzute în „Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ indicativ AND nr. 525 – 2011, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Ministerului Administrației și Internelor. Prezentul caiet de sarcini are ca obiect prestarea serviciilor de deszăpezire constând în servicii deszăpezire și de combatere a poleiului pe drumurile publice aflate în Orașul Novaci și a drumurilor publice din zona montană Rânca, conform anexei nr. 1. Drumurile pe care urmează să se presteze serviciul de deszăpezire sunt drumuri încadrate conform normativului AND nr. 525 – 2011, în nivelurile NI2 si NI3 de viabilitate“, conform caietului de sarcini.