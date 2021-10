Mii de gorjeni au murit de cancer în acest an

Aproape 1.200 de gorjeni au murit de cancer în pandemie. Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în întreaga lume.

Datele statistice arată că milioane de persoane mor din cauza acestuia în fiecare an, iar consumul de tutun și alcool, o dietă nesănătoasă, lipsa activității fizice, sunt principalii factori de risc. În cursul anului 2020, în Gorj au decedat 720 de persoane din cauza unor afecțiuni oncologice, iar în primele opt luni ale acestui an s-au înregistrat 465 de decese. Din păcate, în fiecare an sunt luați în evidență câteva sute de bolnavi nou-diagnosticați.

În pandemie, potrivit medicului Dinu Blendea, pacienţii din județul Gorj au avut acces la monitorizare și la tratamentele curative. Aceștia primesc medicamentele necesare din schemele de tratament oncologice, gratuit, prin Programul Național de Cancer. De asemenea, screening-urile și investigațiile medicale sunt recomandate pentru identificarea leziunilor precanceroase care pot fi tratate înainte ca acestea să devină canceroase.

Au funcționat normal în pandemie

În pandemie Secția Oncologie de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a funcționat normal și a primit pacienți. „În toată pandemia, Oncologia de la Târgu-Jiu a funcționat normal, am testat PCR pacienții, nu am oprit activitatea și tratamentele au mers la fel ca întotdeauna. La fel va și în continuare. Am avut medicamente și la Gorj nu a existat vreun stop nici la tratamente, nici la consultații și așa va fi și în continuare, repet. În pandemie, este adevărat, s-a adăugat teama de spital și din această cauză unii pacienți nu s-au mai prezentat la medic. Noi ținem legătura cu dumnealor, îi ajutăm. Avem și colaborare cu psihologii SJU care vin și discută cu bolnavii. Un procent foarte mare dintre pacienți fac depresie și este necesară intervenția unui psiholog sau psihiatru. De aceea, noi, frecvent cerem consult psihologic”, a spus medicul Dinu Blendea, șeful Secției Oncologie Medicală de la SJU Târgu-Jiu.

Peste 1.200 de pacienți au beneficiat de tratamente

Sute de pacienți au venit, anul acesta, la SJU pentru internare de zi ca să primească tratamentele specifice afecțiunilor oncologice. În primele nouă luni ale acestui an, peste 1260 de pacienți din Gorj au beneficiat de spitalizare continuă (internare) la SJU Târgu-Jiu, pe Secția Oncologie Medicală. Secția asigură internări de urgență și ale pacienților planificați din ambulatoriu de specialitate, în vederea efectuării investigațiilor în scop diagnostic și tratament. Serviciile oferite pe spitalizarea continuă sunt:

servicii de evaluare în vederea administrării tratamentului citostatic și administrarea acestuia,

servicii de evaluare a rezultatelor administrării tratamentului citostatic,

profilaxia neutropeniei post chimio,

reechilibrare hematologică postchimio,

supravegherea tuturor stomelor.

Serviciile de spitalizare de zi sunt: evaluare biologică, administrare tratament citostatic, administrare hormonoterapie si imunoterapie etc.

Consultații la spital

Chiar și în perioada pandemică, bolnavii oncologici din județul Gorj au avut parte de tratamente și îngrijiri medicale, susține medicul Dinu Blendea, șeful Secţiei Oncologie Medicală a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. Acesta spune că la fel se va întâmpla și în continuare. Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu anunță că pacienții oncologici au posibilitatea să se programeze la consult, și la Cabinetul Oncologic de la Policlinica situată pe strada Progresului (Spitalul 700-Ambulatoriu), în municipiu. Programările se fac la numărul de telefon 0762.009.490, de luni până vineri. Vă puteți programa și online pe site-ul unității medicale: https://www.spitalgorj.ro/index.html.