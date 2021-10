Complexul Energetic Oltenia întocmește documentațiile tehnice de cadastru și de carte funciară pentru terenurile pe care le deține pentru a le putea ceda mai ușor. Terenurile vor fi intabulate în Cartea Funciară.

„Întocmire documentații tehnice de cadastru și de carte funciară pentru terenurile proprietatea Complexului Energetic Oltenia SA, în vederea înlăturării deficiențelor existente cu privire la intabularea acestor terenuri în cartea funciară.”, conform Complexului Energetic Oltenia. Sunt foarte multe terenuri care sunt revendicate de către autoritățile locale. Potrivit lui Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, la nivelul companiei au fost identificate două categorii de terenuri. Sunt cele pe care compania este proprietară și cele care nu au intrat în proprietate, ci doar în administrare. Prima categorie de terenuri, cele din proprietate, vor fi cedate numai prin vânzare pentru a nu exista probleme cu inspectorii Curții de Conturi.

Vor să evite posibile prejudicii

Cedarea gratuită a unor bunuri imobile pe care colosul energetic este proprietar ar putea fi considerată un prejudiciu adus colosului energetic. Terenurile pe care Complexul Energetic Oltenia nu este proprietar ar putea ajunge însă mult mai rapid la primării. Multe nu mai dețin teren pentru investitori. Complexul Energetic Oltenia și-a propus în Planul de restructurare și decarbonare să renunțe la anumite bunuri imobile care nu au legătură directă cu activtatea de producere a energiei electrice ș a cărbunelui. În plus, bunurile respective sunt purtătoare de impozite și taxe. Compania plătește an de an impozite pe terenuri și clădiri pe care nu le mai folosește. Astfel, se dorește externalizarea unor imobile și cedarea unor terenuri către autoritățile locale. Astfel, propunerea este de a fi vândute sau concesionate hotelurile pe care Complexul Energetic Oltenia le deține. Cel mai valoros este Hostelul „Maiami” din Târgu Jiu, precum și Hotelul „Mina” din Rânca.