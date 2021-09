Un interpret din Gorj, cu dizabilități, imobilizat în scaunul rulant a apelat la o metodă originală pentru a cânta la evenimente și să nu piardă pensia de urmaș.

Cântă pentru sarmale. Legea interzice cumulul pensie cu salariul, chiar și pentru persoanele cu handicap grav. Robert Gavrilescu are 46 de ani și de când se știe a fost dependent de scaunul rulant. S-a născut normal, dar a rămas cu dizabilități în momentul în care, fiind la creșă, personalul medical i-a administrat vaccinul antipoliomielitic. Acest lucru i-a afectat grav starea de sănătate și dezvoltarea. Practic picioarele nu i s-au mai dezvoltat normal și a rămas dependent de familie la început, după care de scaunul rulant. De mic i-a plăcut să cânte la pian și la orgă, iar în timp a ajuns să își câștige existența, cântând pe la diferite evenimente de familie și nu numai. Din păcate, de câțiva ani cumulul pensiei cu salariul nu mai este posibil, nici în cazul persoanelor cu dizabilități.

Cântă pe sarmale

Robert Gavrilescu este încadrat la handicap grav și primește lunar o indemnizație de 500 de lei. Mai încasează de câțiva ani, după decesul mamei sale, o pensie de urmaș în valoare de 800 de lei. Nu a dorit niciodată să renunțe la pensie și nici nu câștigă suficient din prestațiile periodice pe la evenimente, încât să nu mai opteze pentru venitul stabil. Prin urmare, a decis să cânte pe mâncare, dar cere în continuare modificarea legii în favoarea persoanelor cu dizabilități.

„Este foarte greu să fii persoană cu handicap în România. Noi vrem să muncim, dar nu suntem lăsați. Eu nu am cum să renunț la pensia de 800 de lei. Dacă nu o să mai pot cânta, ce o să fac? Poate că li se pare o sumă mare 800 de lei plus indemnizația de 500 de lei?! Accesul la tratamente este scump. La Techirghiol, unde merg la tratament, s-a scumpit anul acesta totul și a trebuit să mai pun de la mine. Cu tichetele de benzină este foarte greu pentru decontare pentru că se cer foarte multe hârtii. Nici acum nu avem rampe de acces peste tot. Am ajuns să cânt pe sarmale la evenimente.

Să vină de la ANAF să impoziteze mâncarea. Iarna trecută am fost nevoit să îmi vând orga pentru a cumpăra lemne. Sper să îmi cumpăr alta, să o am pe a mea. Scaunul rulant pot să îl schimb la 5 ani, dar roțile sunt foarte proaste pentru că se merge pe prețul cel mai mic. Roțile sunt din cauciuc prost. Norocul este că am mașina adaptată și mă deplasez și astfel. Am și un băiat care este pompier, dar nu lucrează în Gorj. Am făcut cerere să fie detașat la Târgu Jiu, dar nu a fost aprobată pentru că nu au oameni. Am nevoie de el mai aproape de mine, să mă ajute pe acasă”, a declarat Robert Gavrilescu, persoană cu dizabilități, din Gorj.