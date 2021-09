Primăria Târgu Jiu închiriază zeci de utilaje de deszăpezire

Primăria Târgu Jiu închiriază și în acest an zeci de utilaje de deszăpezire cu tot cu șofer. A fost scos deja la licitație contractul care este împărțit în 18 loturi.

Se închiriază vehicule industriale cu șofer pentru prestarea de servicii specifice activității de deszăpezire pe raza Municipiului Târgu Jiu și în localitățile componente. Bugetul pentru închirierea utilajelor este de 623.824 de lei.

Licitație pe 8 octombrie

Licitația este programată pe 8 octombrie. Autoritățile locale nu au mai reușit să cumpere utilaje multifuncționale care să poată să fie folosite tot timpul anului. Cu toate acestea, an de an se închiriază utilajele pentru deszăpezire, fie că ninge, fie că nu sunt precipitații în sezonul rece. În același timp, edilii au tot anunțat că vor ca Edilitara Publică să se dezvolte pentru a putea să realizeze o bună parte a lucrărilor de construcție de pe raza municipiului Târgu Jiu. Este vorba în principal de cele legate de modernizarea și repararea carosabilului. Excedentul bugetar de la fiecare final de an ar putea fi orientat către achiziția de utilaje multifuncționale, mai ales că acest lucru s-a mai întâmplat. Toate utilajele și echipamentele ar intra în dotarea Edilitara Public SA, care este deținută de Consiliul Local Târgu Jiu.