Turneul Stradivarius revine la Târgu Jiu

Turneul Stradivarius revine anul acesta la Târgu Jiu. Clubul Rotary împreună cu Asociația pentru Democrație Educație Respect organizează în 11 august, de la ora 19:30, în Parcul „Coloanei fără Șfârșit” din Târgu Jiu-Turneul Stradivarius 2021-Odă Bucuriei.

Turneul Stradivarius 2021 își propune să meargă mai departe, iar muzica este cea pentru care acum avem, în fine, suficient timp, capacitate de apreciere și multă nevoie. „Ultimul an, sub semnul Pandemiei de COVID-19, l-am petrecut funcționând într-un sistem de work from anywhere; foarte greu acest concept, mai ales pentru artiști. Dar nu am uitat că putem juca un rol de ghid pentru oameni despre cum să-și trăiască viețile într-o perioadă ca niciodată și care va reconfigura multe lucruri în lume până se va încheia.

Îmi place să cred că eu și echipa mea am putea spune că am reușit, iar Turneul Internațional Stradivarius va continua și în acest an, ajuns la ediția a XIV-a”, a declarat violonistul Alexandru Tomescu, despre Turneul Stradivarius 2021.