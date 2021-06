Compania Polaris Mediu a depus o solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj pentru redeschiderea depozitului de gunoi de la Târgu Jiu.

O comisie mixtă formată din specialiști de la Agenția de Mediu și Garda de Mediu Gorj va face o analiză a lucrărilor efectuate în teren și va lua o decizie. La Târgu Jiu sunt însă așteptați și reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu. De altfel, Garda Națională de Mediu a efectuat în primăvară un control în urma căruia a fost dispusă suspendarea autorizației integrate de mediu.

Ulterior, depozitul de mediu de la Târgu Jiu a fost închis. S-a întâmplat în luna aprilie, iar foarte multe societăți de salubritate din Gorj nu au mai avut unde să transporte deșeurile ridicate de la populație și de la agenții economici. La Târgu Jiu firma de salubritate chiar a refuzat să mai ridice două zile gunoiul, însă, în cele din urmă, s-a ajuns la o înțelegere. Deșeurile sunt trimise la depozitul din Drobeta Turnu-Severin, iar tariful pentru populație a rămas neschimbat, deși au apărut în plus costurile cu transportul în județul vecin.

Au realizat o instalație de ardere

În tot acest timp, firma Polaris Mediu, care administrează depozitul de gunoi de la Târgu Jiu a fost obligată să realizeze câteva investiții. Cea mai importantă este stația de ardere a gazelor rezultate din descompunerea deșeurilor. A fost construită o rețea de conducte pentru captarea biogazului de la primele două celule ale depozitului. Acestea sunt transportate la o cameră specială de ardere.

Aici este nevoie de atingerea unei anumite temperaturi pentru ca gazele să fie arse complet și să nu fie emise prea multe noxe. De asemenea, la nivelul depozitului de gunoi de la Târgu Jiu există două stații de tratare a levigatului. Și aici au fost montate încă două biofiltre, pentru ca mirosul să nu ajungă în atmosferă. De altfel, poluarea olfactivă a cartierelor din zonă și a orașului a fost principalul motiv pentru care a fost luată decizia suspendării autorizației integrate de mediu pentru depozitul ecologic de la Târgu Jiu.

Nu cred că problema a fost rezovată

Mădălina Șarapatin, președinta Aosciației „Aer curat pentru Slobozia” din Târgu Jiu, a declarat că va fi foarte greu ca poluarea olfactivă să fie eliminată. Viața localnicilor în special din Cartierul Slobozia este un coșmar de câțiva ani. Unii oameni plecau în anumite zile să locuiască la rude, să nu mai simtă mirosul de la groapa de gunoi. În ultimii doi ani au fost înființate mai multe asociații și grupuri civice care cer condiții mai bune de viață pentru localnicii din zonă. Oamenii spun că ce s-a făcut până acum nu reprezintă o soluție, pentru că depozitul este foarte aproape de cartierele orașului.

„Mirosul puternic vine și de la stațiile de tratare a levigatului pentru că se folosește acid. Mirosul trece peste tot. Am lipit cu bandă adezivă tot ce se putea, ferestre, uși, toate locurile pe unde putea intra mirosul. Ușa de la intrare este lipită și intrăm prin spate. Am plecat de multe ori de acasă, să dormim în altă parte. Unii s-au mutat. Dar am făcut credite să construim casa.

Într-o noapte fetița s-a trezit că îi curgeau lacrimi, așa de tare era mirosul. O punem în mașină să plecăm în alte zone până trece mirosul. Soluția clară este închiderea depozitului, mutarea în altă parte, departe de zonele locuite. Mirosul nu va dispărea. Poate se va diminua. Nu știu cine a fost de acord să pună depozitul în vârful dealului, în calea curenților și lângă cartiere. Nu cred că mai există așa ceva în țară. Sunt 700 de metri până la prima casă. Suntem responsabli și pentru generațiile următoare, să nu le lăsăm o bombă ecologică lângă oraș.”, a declarat Mădălina Șarapatin.