Transalpina se redeschide oficial de marți

Cel mai înalt drum din România se redeschide de săptămâna aceasta. Traficul rutier se reia de marți, cu o jumătate de lună mai devreme decât era stabilit inițial.

Șoseaua a fost închisă din toamna anului trecut. Astfel, pe tronsonul Rânca – Obârșia-Lotrului nu s-a mai putut circula. În ultimele trei săptămâni, s-a acționat cu utilaje de deszăpezire pentru curățarea carosabilului. Au fost reparate elementele de siguranță și montate indicatoarele rutiere. Acestea au fost scoase în perioada de iarnă pentru a nu fi distruse sub greutatea zăpezii.

Transalpina este printre cele mai vizitate drumuri montane din județul Gorj și din țară. Atrage an de an sute de mii de mașini. Turiștii pot admira peisajele doar câteva luni pe an. Din acest motiv, vara și toamna se circulă mai ales în week-end bară la bară. Sunt conducători auto din întreaga țară, dar și din Europa care vin pe Transalpina pentru a parcurge traseul și pentru a admira peisajele.

Vor să îi țină mai multe zile în județ

Autoritățile caută soluții pentru ca turiștii care vin pe Transalpina să rămână mai multe zile în județ. Este vorba în special de Rânca, dar și de alte zone în care ar putea să descopere frumusețile naturale ale Gorjului. Astfel, firmele de consultanță au indentificat noi zone de dezvoltare pe raza județului.

Marinela Strâmbulescu, unul dintre consultații în fonduri europene din județul Gorj, a precizat că, recent, a descoperit la Albeni, Prigoria și Roșia de Amaradia un potențial extraordinar în ceea ce privește turismul rural. Consultantul propune o campanie de promovare a comunelor din Gorj. Consultantul susține că se poate crea câte un brand local în aproape toate comunele județului, împreună cu Grupul Civic Gorj, ONG-uri și instituții media interesate de subiect.

Se caută ambassadori pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Se acceptă voluntari și din alte zone profesionale: medici, profesori, antreprenori, artiști, preoți, funcționari publici, fermieri. Potrivit Direcției de Statistică Gorj, media înnoptărilor la pensiuni și hoteluri din Gorj este de maximum două nopți, atât pentru turiștii străini, cât și pentru turiștii români. Acest lucru arată că județul Gorj este mai mult unul de tranzit către alte zone turistice, decât de destinație.

Cu toate acestea Transalpina este văzut ca un brand care va crește în următorii ani și turiștii ar putea căuta și alte zone de agrement din județul Gorj.