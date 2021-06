O elevă, de 9 ani, din comuna Drăguțești, Gorj, este cea mai tânără speranță a muzicii clasice din Gorj. Adriana Ana Iacovu este elevă în clasa a III-a, la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, din Târgu Jiu. Studiază pianul din clasa I, însă în pandemia de coronavirus a avut mai mult timp pentru exersa, chiar și online alături de profesoara sa de pian.

Acest lucru se vede acum în cele patru premii pe care le-a obținut în ultimele luni. Faptul că a stat mai mult acasă a ținut-o lângă pianina pe care i-a cumpărat-o familia, la sugestia profesoarei de pian, Carmen Ciupag, care și-a dat seama că fetița are talent la muzică. Munca de acasă, sub supravegherea mamei, dar și a profesorilor, online, a început să dea roade. Ana Iacovu a obținut un premiu II, un premiu III și o mențiune la concursuri naționale. Surpriza a venit recent din Serbia, unde a câștigat premiul al treilea, la un concurs internațional.

A concurat cu zeci de copii din 14 țări

Beatrice Iacovu, mama fetiței, a declarat că nu se aștepta ca pandemia să o ajute pe fetiță să își îmbunătățească performanțele în studiul pianului și să treacă la un alt nivel. Copila a început să câștige premii la competiții de muzică clasică importante: „A stat mai mult acasă în ultimul an și a putut să exerseze. A muncit câteva ore pe zi, iar rezultatele au început să se vadă.

Premiile au venit numai în ultimele luni. La concursuri am trimis înregistrările făcute la pianul de la sala de audiții de la școală. Noi, acasă, avem o pianină. Următorul concurs îl avem la finalul acestei săptămâni la Hunedoara. Acum nu mai sunt atât de multe restricții și vom merge acolo. Cel mai mult ne-am bucurat de premiul din Serbia. Au fost elevi din 14 țări. La categoria ei au fost 51 de elevi. A concurat cu elevi de clasa a IV-a, care aveau un an în plus de studiu, dar a fost apreciată. Avem patru premii de când a început pandemia”, a declarat Beatrice Iacovu, mama copilei. Cristina Cărăvan, învățătoarea fetițe a declarat că micuța are rezultate foarte bune și la celelalte materii, fiind una dintre cele mai bune eleve din clasa în care învață.