Direcția Silvică cesionează dreptul de recoltare a celor mai scumpe ciuperci din lume

Cele mai scumpe ciuperci din lume vor fi valorificate de Direcția Silvică Gorj. Este vorba de o licitație care va avea loc pe 2 iunie, la sediul Direcției Silvice Gorj care intenționează să cesioneze dreptul de recolare a ciupercilor comestibile. În această categorie intră inclusiv trufele care pot fi depistate doar cu ajutorul unor câini special antrenați.

În funcție de calitate și mărime se pot obține de la câteva sute la câteva mii de euro pentru un kilogram de trufe. Așadar, interesul pentru recoltarea ciupercilor comestibile este unul ridicat. An de an se prezintă societăți care vor să beneficieze de contractul acordat de către Direcția Silvică, care are în administrare suprafețe însemnate de pădure la nivelul județului Gorj. Peste 20 de tone de ciuperci vor avea dreptul să recolteze firmele care vor obține contractul din partea Direcției Silvice Gorj. Majoritatea ciupercilor vor ajunge însă la export și mai puțin în farfuriile românilor.

Zeci de kilogramde trufe, confiscate

Trufele sunt extrem de căutate și în România, în special de către cei care vor să obțină rapid profituri mari. Este de amintit că în toamna anului trecut polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au identificat duminică în trafic, un bărbat, de 42 de ani, din municipiul Timişoara, județul Timiş, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Motru, iar cu ocazia controlului efectuat a fost identificate mai multe cutii cu trufe, pentru care conducătorul auto a prezentat o factură emisă la data de 13 noiembrie 2020, pentru cantitatea de 52 de kilograme de trufe.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la veridicitatea facturii prezentate de către bărbat, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Totodată, s-a procedat la cântărirea cutiilor cu trufe, rezultând o greutate totală de 64,1 kilograme, acestea fiind indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Trufele sunt diamantele pământului

Trufele sunt considerate alimente de lux şi sunt supranumite „diamantele pământului”. În România au fost identificate zece soiuri de trufe. Trufele pot fi recoltate de pe diferitele specii de arbori, uneori de la 30, 40 şi chiar 50 de centimetri adâncime, fiind folosiţi câini special dresaţi să adulmece mirosul specific al ciupercii. Se pot recolta de la câteva grame, la câteva zeci de kilograme pe zi, în funcţie de zona de căutare, de calităţile câinilor şi ale căutătorilor. România se află printre ţările cu cele mai multe trufe pentru că deţine un domeniu silvic vast.

Trufele pot fi folosite în alimentaţie sau în diferite combinaţii cu alte produse: pastă din trufe, ulei cu trufe, pateu cu trufe, miere cu trufe, votcă din trufe, unt sau sare cu aromă de trufe. În anii cu producţii mari de trufe, preţul poate să scadă la 50 – 60 de euro.